Nike ACG Apex-bøllehat

Nike ACG Apex

299,90 kr. 399,90 kr. 25% rabat

Justerbar dækning og et design, der kan pakkes sammen – dette er ikke din almindelige bøllehat. Den blev inspireret af vores tur til Dolomitterne, hvor vi så behovet for tilpasningsdygtigt udstyr. På varme dage, hvor du mærker brisen, kan du fjerne toppen for at afsløre en meshkrone. Og hvis det begynder at regne ud af det blå? Så kan du søge ly under den vandafvisende 360-graders omsluttende skygge.

Apex-hat

Apex-bøllehatte har en mellemdybde og 360 graders tildækning.

Design, som er nemt at pakke sammen

Hvis du ikke har brug for den ekstra beskyttelse, skal du kigge efter mærkaterne "Pak den sammen" og "Pak den ud". Brug trykknapperne nær disse mærkater til at pakke denne hat sammen i en kompakt og let pose.

Bevidste detaljer

En tribiner tilføjer et klassisk ACG-touch og lader dig fastgøre hatten på ydersiden af din rygsæk, så den er nem at bære. Den justerbare rem under hagen giver dig mulighed for at justere pasformen.