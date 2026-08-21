Genanvendte materialer
Nike ACG Apex
Bøllehat
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte fibre
Justerbar dækning og et design, der kan pakkes sammen – dette er ikke din almindelige bøllehat. Den blev inspireret af vores tur til Dolomitterne, hvor vi så behovet for tilpasningsdygtigt udstyr. På varme dage, hvor du mærker brisen, kan du fjerne toppen for at afsløre en meshkrone. Og hvis det begynder at regne ud af det blå? Så kan du søge ly under den vandafvisende 360-graders omsluttende skygge.
- Vist farve: Olive Flak/sort
- Stylenr.: IM6152-368
Nike ACG Apex
Justerbar dækning og et design, der kan pakkes sammen – dette er ikke din almindelige bøllehat. Den blev inspireret af vores tur til Dolomitterne, hvor vi så behovet for tilpasningsdygtigt udstyr. På varme dage, hvor du mærker brisen, kan du fjerne toppen for at afsløre en meshkrone. Og hvis det begynder at regne ud af det blå? Så kan du søge ly under den vandafvisende 360-graders omsluttende skygge.
Apex-hat
Apex-bøllehatte har en mellemdybde og 360 graders tildækning.
Design, som er nemt at pakke sammen
Hvis du ikke har brug for den ekstra beskyttelse, skal du kigge efter mærkaterne "Pak den sammen" og "Pak den ud". Brug trykknapperne nær disse mærkater til at pakke denne hat sammen i en kompakt og let pose.
Bevidste detaljer
En tribiner tilføjer et klassisk ACG-touch og lader dig fastgøre hatten på ydersiden af din rygsæk, så den er nem at bære. Den justerbare rem under hagen giver dig mulighed for at justere pasformen.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 100 % nylon. For: 100 % polyester.
- Indvendigt fugttransporterende svedbånd
- Reflekterende Nike ACG-logo
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Vask i hånden
- Importeret
- Vist farve: Olive Flak/sort
- Stylenr.: IM6152-368
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
- Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.
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Nike ACG Apex