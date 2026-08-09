ACG Air Deschutz+-sandaler

ACG Air Deschutz+

599,90 kr.

EN ANDERLEDES SANDAL.

Nike ACG Air Deschutz+ er skabt til at tage dig nye steder hen, fra ture rundt i byen til vandreture langs naturens snørklede stier og lange gåture på stranden. Det klassiske 90'er-look kombineres med et robust, outdoor-inspireret design, der er fremstillet i hurtigttørrende materialer med blød stødabsorbering. Hop i og lad naturen forme dig.

Testet i det nordvestlige USA

Dette produkt er designet og testet i Oregon i USA. Statens enorme vildnis og klima fungerede som inspiration for sandalens look og formål.

Gennemtestet komfort

Nike Air i hælen giver dig stødabsorbering til de våde og stenede eventyr.

Godkendt til eventyr

Uanset om du går i vandløb eller klatrer på kampesten, holder de hurtigttørrende materialer i overdelen og en klæbende gummiydersål dig klar til naturen. Hægtelukning giver dig mulighed for hurtigt at tilpasse pasformen, så den passer til dagens eventyr.