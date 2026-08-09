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Gode bedømmelser
ACG Air Deschutz+-sandaler - sort/sort/Anthracite/Grey Fog

ACG Air Deschutz+

Sandaler

599,90 kr.
sort/sort/Anthracite/Grey Fog
Light Iron Ore/Dark Iris/sort/Rust Oxide
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Nike ACG Air Deschutz+ er skabt til at tage dig nye steder hen, fra ture rundt i byen til vandreture langs naturens snørklede stier og lange gåture på stranden. Det klassiske 90'er-look kombineres med et robust, outdoor-inspireret design, der er fremstillet i hurtigttørrende materialer med blød stødabsorbering. Hop i og lad naturen forme dig.


  • Vist farve: sort/sort/Anthracite/Grey Fog
  • Stylenr.: DO8951-001

ACG Air Deschutz+

599,90 kr.

EN ANDERLEDES SANDAL.

Nike ACG Air Deschutz+ er skabt til at tage dig nye steder hen, fra ture rundt i byen til vandreture langs naturens snørklede stier og lange gåture på stranden. Det klassiske 90'er-look kombineres med et robust, outdoor-inspireret design, der er fremstillet i hurtigttørrende materialer med blød stødabsorbering. Hop i og lad naturen forme dig.

Testet i det nordvestlige USA

Dette produkt er designet og testet i Oregon i USA. Statens enorme vildnis og klima fungerede som inspiration for sandalens look og formål.

Gennemtestet komfort

Nike Air i hælen giver dig stødabsorbering til de våde og stenede eventyr.

Godkendt til eventyr

Uanset om du går i vandløb eller klatrer på kampesten, holder de hurtigttørrende materialer i overdelen og en klæbende gummiydersål dig klar til naturen. Hægtelukning giver dig mulighed for hurtigt at tilpasse pasformen, så den passer til dagens eventyr.

Produktoplysninger

  • Vist farve: sort/sort/Anthracite/Grey Fog
  • Stylenr.: DO8951-001

Nike ACG

Nike All Conditions Gear giver dig moderne tøj, der modstår vind og vejr, så du er klar til at indtage eller forlade asfaltjunglen. Vind- og vandafvisende materialer og åndbare teknologier holder dig tildækket, mens det avancerede design udstyrer dig med alsidige opbevarings- og stylingmuligheder.

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (28)

4.7 stjerner

  • Super bequeme Sandalen

    Stefan_Kohl1988

    Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.

  • Balázs107341634

    Nagyon eltalálta a nike a szandált, többféle terepen közlekedem, eddig kiválóan teljesített. Könnyen kezelhető, tisztítása egyszerű. Nekem alapból a 46-os méret kell, de ebből egy számmal kisebbet rendeltem, ennek ellenére kiváló és jól illeszkedik a bokához és tartja!

  • Mal taillé

    laurentt499682455

    La Senda est mal taillée, on perd environ 1 cm au niveau du talon qui n’est pas réglable

ACG Air Deschutz+-sandaler

ACG Air Deschutz+

599,90 kr.

Fuldend looket

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