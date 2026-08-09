ACG Air Deschutz+-sandaler

Super bequeme Sandalen
Stefan_Kohl1988
Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nike ACG Air Deschutz+ er skabt til at tage dig nye steder hen, fra ture rundt i byen til vandreture langs naturens snørklede stier og lange gåture på stranden. Det klassiske 90'er-look kombineres med et robust, outdoor-inspireret design, der er fremstillet i hurtigttørrende materialer med blød stødabsorbering. Hop i og lad naturen forme dig.
ACG Air Deschutz+
EN ANDERLEDES SANDAL.
Nike ACG Air Deschutz+ er skabt til at tage dig nye steder hen, fra ture rundt i byen til vandreture langs naturens snørklede stier og lange gåture på stranden. Det klassiske 90'er-look kombineres med et robust, outdoor-inspireret design, der er fremstillet i hurtigttørrende materialer med blød stødabsorbering. Hop i og lad naturen forme dig.
Dette produkt er designet og testet i Oregon i USA. Statens enorme vildnis og klima fungerede som inspiration for sandalens look og formål.
Nike Air i hælen giver dig stødabsorbering til de våde og stenede eventyr.
Uanset om du går i vandløb eller klatrer på kampesten, holder de hurtigttørrende materialer i overdelen og en klæbende gummiydersål dig klar til naturen. Hægtelukning giver dig mulighed for hurtigt at tilpasse pasformen, så den passer til dagens eventyr.
Nike All Conditions Gear giver dig moderne tøj, der modstår vind og vejr, så du er klar til at indtage eller forlade asfaltjunglen. Vind- og vandafvisende materialer og åndbare teknologier holder dig tildækket, mens det avancerede design udstyrer dig med alsidige opbevarings- og stylingmuligheder.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.7 stjerner
Super bequeme Sandalen
Stefan_Kohl1988
Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.
Balázs107341634
Nagyon eltalálta a nike a szandált, többféle terepen közlekedem, eddig kiválóan teljesített. Könnyen kezelhető, tisztítása egyszerű. Nekem alapból a 46-os méret kell, de ebből egy számmal kisebbet rendeltem, ennek ellenére kiváló és jól illeszkedik a bokához és tartja!
Mal taillé
laurentt499682455
La Senda est mal taillée, on perd environ 1 cm au niveau du talon qui n’est pas réglable
ACG Air Deschutz+