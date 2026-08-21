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Nike Ace Dri-FIT-solskærm - hvid/Anthracite/sort

Genanvendte materialer

Nike Ace

Dri-FIT-solskærm

149,90 kr.
hvid/Anthracite/sort
sort/Anthracite/hvid

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

Denne ustrukturerede solskærm er fremstillet i elastisk, svedtransporterende materiale, der holder dig kølig og frisk på varme dage på alle slags baner.


  • Vist farve: hvid/Anthracite/sort
  • Stylenr.: HJ3689-100

Nike Ace

149,90 kr.

Denne ustrukturerede solskærm er fremstillet i elastisk, svedtransporterende materiale, der holder dig kølig og frisk på varme dage på alle slags baner.

Fordele

  • Ace-solskærme har alle lav dybde og giver skygge, når du har brug for det.
  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Det elastiske polyesterblandede materiale kan strækkes i fire retninger og er let og åndbart.
  • Hægtelukningen er nem at justere til den perfekte pasform.

Produktoplysninger

  • Ustruktureret pasform
  • Svedbånd
  • Hoveddel: 91% polyester/9% elastan. Svedbånd: 91% polyester/9% elastan.
  • Må ikke vaskes
  • Importeret
  • Vist farve: hvid/Anthracite/sort
  • Stylenr.: HJ3689-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Nike Ace Dri-FIT-solskærm

    Nike Ace

    149,90 kr.