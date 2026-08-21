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Genanvendte materialer
Nike Ace
Dri-FIT-solskærm
149,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Denne ustrukturerede solskærm er fremstillet i elastisk, svedtransporterende materiale, der holder dig kølig og frisk på varme dage på alle slags baner.
- Vist farve: hvid/Anthracite/sort
- Stylenr.: HJ3689-100
Nike Ace
149,90 kr.
Denne ustrukturerede solskærm er fremstillet i elastisk, svedtransporterende materiale, der holder dig kølig og frisk på varme dage på alle slags baner.
Fordele
- Ace-solskærme har alle lav dybde og giver skygge, når du har brug for det.
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Det elastiske polyesterblandede materiale kan strækkes i fire retninger og er let og åndbart.
- Hægtelukningen er nem at justere til den perfekte pasform.
Produktoplysninger
- Ustruktureret pasform
- Svedbånd
- Hoveddel: 91% polyester/9% elastan. Svedbånd: 91% polyester/9% elastan.
- Må ikke vaskes
- Importeret
- Vist farve: hvid/Anthracite/sort
- Stylenr.: HJ3689-100
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike Ace
149,90 kr.