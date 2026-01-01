Nike Academy Therma-FIT-fodboldhandsker til større børn

Kæmp dig igennem dårligt vejr med Therma-FIT Academy-handskerne. De er fremstillet i varmt materiale, der hjælper med at holde kulden ude, så du kan fokusere på dit spil. Teksturerede håndflader hjælper dig med at holde bedre på bolden og starte spillet hurtigt op og tage indkast.

Vist farve: sort/Off White/Off White

Stylenr.: IQ0663-011