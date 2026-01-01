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Nike Academy Therma-FIT-fodboldhandsker til større børn - sort/Off White/Off White

Genanvendte materialer

Nike Academy

Therma-FIT-fodboldhandsker til større børn

189,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Kæmp dig igennem dårligt vejr med Therma-FIT Academy-handskerne. De er fremstillet i varmt materiale, der hjælper med at holde kulden ude, så du kan fokusere på dit spil. Teksturerede håndflader hjælper dig med at holde bedre på bolden og starte spillet hurtigt op og tage indkast.


  • Vist farve: sort/Off White/Off White
  • Stylenr.: IQ0663-011

Nike Academy

189,90 kr.

Kæmp dig igennem dårligt vejr med Therma-FIT Academy-handskerne. De er fremstillet i varmt materiale, der hjælper med at holde kulden ude, så du kan fokusere på dit spil. Teksturerede håndflader hjælper dig med at holde bedre på bolden og starte spillet hurtigt op og tage indkast.

Fordele

  • Nike Therma-FIT-teknologien hjælper dig med at holde på kroppens naturlige varme, så du har det lunt og godt under kolde vejrforhold.
  • Fleksible manchetter kan strækkes og giver en sikker pasform.

Produktoplysninger

  • 68% polyester/20% nylon/9% silikone/3% elastan
  • Vask i hånden
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Off White/Off White
  • Stylenr.: IQ0663-011

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Academy Therma-FIT-fodboldhandsker til større børn

    Nike Academy

    189,90 kr.

    Fuldend looket