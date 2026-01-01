Genanvendte materialer
Nike Academy
Therma-FIT-fodboldhandsker til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Kæmp dig igennem dårligt vejr med Therma-FIT Academy-handskerne. De er fremstillet i varmt materiale, der hjælper med at holde kulden ude, så du kan fokusere på dit spil. Teksturerede håndflader hjælper dig med at holde bedre på bolden og starte spillet hurtigt op og tage indkast.
- Vist farve: sort/Off White/Off White
- Stylenr.: IQ0663-011
Nike Academy
Kæmp dig igennem dårligt vejr med Therma-FIT Academy-handskerne. De er fremstillet i varmt materiale, der hjælper med at holde kulden ude, så du kan fokusere på dit spil. Teksturerede håndflader hjælper dig med at holde bedre på bolden og starte spillet hurtigt op og tage indkast.
Fordele
- Nike Therma-FIT-teknologien hjælper dig med at holde på kroppens naturlige varme, så du har det lunt og godt under kolde vejrforhold.
- Fleksible manchetter kan strækkes og giver en sikker pasform.
Produktoplysninger
- 68% polyester/20% nylon/9% silikone/3% elastan
- Vask i hånden
- Importeret
- Vist farve: sort/Off White/Off White
- Stylenr.: IQ0663-011
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike Academy.
Nike Academy