Nike Academy Therma-FIT-fodboldhandsker til større børn

Der er intet, der kan sinke dig i koldt vejr. Therma-FIT-teknologien hjælper dig med at holde på kropsvarmen, så dine hænder forbliver lune, mens fleksible manchetter giver en sikker pasform, der hjælper med at holde på varmen.

Vist farve: sort/sort/hvid

Stylenr.: HF0547-011