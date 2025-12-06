Nike Academy Therma-FIT-fodboldhandsker til større børn

Élastique poignet pas du tout elastique
jeanmichelung
Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Der er intet, der kan sinke dig i koldt vejr. Therma-FIT-teknologien hjælper dig med at holde på kropsvarmen, så dine hænder forbliver lune, mens fleksible manchetter giver en sikker pasform, der hjælper med at holde på varmen.
Nike Academy
Der er intet, der kan sinke dig i koldt vejr. Therma-FIT-teknologien hjælper dig med at holde på kropsvarmen, så dine hænder forbliver lune, mens fleksible manchetter giver en sikker pasform, der hjælper med at holde på varmen.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
3.6 stjerner
Élastique poignet pas du tout elastique
jeanmichelung
Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler
Couldn't get hand in glove
Jen1
[This review was collected as part of a promotion.] The glove looked as if it was good quality, but my son couldn't get his hand in the glove because the opening was too small. Perhaps runs small?
Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
#productsprovidedbynike
Sizing is off!!!
Abbeym
Sizing and guide are way off for these gloves!! Order 2 sizes larger than your child is measuring!!!
Nike Academy