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Nike Academy Therma-FIT-fodboldhandsker til større børn - sort/sort/hvid

Genanvendte materialer

Nike Academy

Therma-FIT-fodboldhandsker til større børn

199,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Der er intet, der kan sinke dig i koldt vejr. Therma-FIT-teknologien hjælper dig med at holde på kropsvarmen, så dine hænder forbliver lune, mens fleksible manchetter giver en sikker pasform, der hjælper med at holde på varmen.


  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: HF0547-011

Nike Academy

199,90 kr.

Der er intet, der kan sinke dig i koldt vejr. Therma-FIT-teknologien hjælper dig med at holde på kropsvarmen, så dine hænder forbliver lune, mens fleksible manchetter giver en sikker pasform, der hjælper med at holde på varmen.

Fordele

  • Nike Therma-FIT-teknologien hjælper dig med at holde på kroppens naturlige varme, så du kan have det lunt og godt under kolde vejrforhold.
  • Teksturerede håndflader hjælper dig med at holde bedre på bolden.

Produktoplysninger

  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • 62% polyester/28% nylon/5% gummi/5% elastan
  • Vask i hånden
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: HF0547-011

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (10)

3.6 stjerner

  • Élastique poignet pas du tout elastique

    jeanmichelung

    Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler

  • Couldn't get hand in glove

    Jen1

    [This review was collected as part of a promotion.] The glove looked as if it was good quality, but my son couldn't get his hand in the glove because the opening was too small. Perhaps runs small?

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

  • Sizing is off!!!

    Abbeym

    Sizing and guide are way off for these gloves!! Order 2 sizes larger than your child is measuring!!!

Nike Academy Therma-FIT-fodboldhandsker til større børn

Nike Academy

199,90 kr.

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