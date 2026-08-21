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Genanvendte materialer
Nike Academy Team
Fodboldrygsæk til børn (22 L)
239,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nike Academy Team-rygsækken giver dig rummelig opbevaring med flere lommer. Polstring på stropper og bagpanel gør, at du kan bære dit udstyr komfortabelt.
- Vist farve: Midnight Navy/sort/hvid
- Stylenr.: DA2571-411
Nike Academy Team
239,90 kr.
Nike Academy Team-rygsækken giver dig rummelig opbevaring med flere lommer. Polstring på stropper og bagpanel gør, at du kan bære dit udstyr komfortabelt.
Fordele
- Separat rum til vådt/tørt grej hjælper med at holde dit udstyr rent og i orden.
- Polstrede skulderstropper og bagpanel giver ekstra komfort.
- Mesh-lommen i siden er designet til at holde en drikkedunk.
Produktoplysninger
- H 45,75 cm x B 31 cm x D 13 cm
- 22 L
- 100% polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: Midnight Navy/sort/hvid
- Stylenr.: DA2571-411
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike Academy Team
239,90 kr.