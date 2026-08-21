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Nike Academy Team-fodboldrygsæk til børn (22 L) - Midnight Navy/sort/hvid

Genanvendte materialer

Nike Academy Team

Fodboldrygsæk til børn (22 L)

239,90 kr.
Midnight Navy/sort/hvid
sort/sort/hvid

Klarna tilgængelig ved kassen.

Nike Academy Team-rygsækken giver dig rummelig opbevaring med flere lommer. Polstring på stropper og bagpanel gør, at du kan bære dit udstyr komfortabelt.


  • Vist farve: Midnight Navy/sort/hvid
  • Stylenr.: DA2571-411

Nike Academy Team

239,90 kr.

Nike Academy Team-rygsækken giver dig rummelig opbevaring med flere lommer. Polstring på stropper og bagpanel gør, at du kan bære dit udstyr komfortabelt.

Fordele

  • Separat rum til vådt/tørt grej hjælper med at holde dit udstyr rent og i orden.
  • Polstrede skulderstropper og bagpanel giver ekstra komfort.
  • Mesh-lommen i siden er designet til at holde en drikkedunk.

Produktoplysninger

  • H 45,75 cm x B 31 cm x D 13 cm
  • 22 L
  • 100% polyester
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: Midnight Navy/sort/hvid
  • Stylenr.: DA2571-411

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Nike Academy Team-fodboldrygsæk til børn (22 L)

    Nike Academy Team

    239,90 kr.