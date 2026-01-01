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Nike Academy-rygsæk (medium, 24 liter) - Midnight Navy/sort/hvid

Nike Academy

Rygsæk (medium, 24 liter)

279,90 kr.
Midnight Navy/sort/hvid
sort/sort/hvid
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Nike Academy-rygsækken er i et slidstærkt design og skabt til at modstå alt, hvad kampdagen byder på. Den har flere rum, så dit udstyr holdes sikkert og lettilgængeligt.


  • Vist farve: Midnight Navy/sort/hvid
  • Stylenr.: IO0915-410

Nike Academy

279,90 kr.

Nike Academy-rygsækken er i et slidstærkt design og skabt til at modstå alt, hvad kampdagen byder på. Den har flere rum, så dit udstyr holdes sikkert og lettilgængeligt.

Fordele

  • Den opdaterede bund med belægning hjælper med at give beskyttelse mod vådt vejr og ekstra slidstyrke.
  • Separat rum til vådt/tørt grej hjælper med at holde styr på udstyret og holde det rent.
  • Sidelommerne har plads til en vandflaske eller andet mindre tilbehør.
  • Lomme, der kan rumme en laptop på op til 15".

Produktoplysninger

  • H 45,75 cm x B 30,50 cm x D 18 cm
  • 100 % polyester
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: Midnight Navy/sort/hvid
  • Stylenr.: IO0915-410

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Academy-rygsæk (medium, 24 liter)

    Nike Academy

    279,90 kr.

    Fuldend looket

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