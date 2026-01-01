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Nike Academy
Rygsæk (medium, 24 liter)
279,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nike Academy-rygsækken er i et slidstærkt design og skabt til at modstå alt, hvad kampdagen byder på. Den har flere rum, så dit udstyr holdes sikkert og lettilgængeligt.
- Vist farve: Midnight Navy/sort/hvid
- Stylenr.: IO0915-410
Nike Academy
279,90 kr.
Nike Academy-rygsækken er i et slidstærkt design og skabt til at modstå alt, hvad kampdagen byder på. Den har flere rum, så dit udstyr holdes sikkert og lettilgængeligt.
Fordele
- Den opdaterede bund med belægning hjælper med at give beskyttelse mod vådt vejr og ekstra slidstyrke.
- Separat rum til vådt/tørt grej hjælper med at holde styr på udstyret og holde det rent.
- Sidelommerne har plads til en vandflaske eller andet mindre tilbehør.
- Lomme, der kan rumme en laptop på op til 15".
Produktoplysninger
- H 45,75 cm x B 30,50 cm x D 18 cm
- 100 % polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: Midnight Navy/sort/hvid
- Stylenr.: IO0915-410
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Academy
279,90 kr.