Nike Academy Plus-fodbold

For dem, der ønsker at optimere boldkontrollen, kan du lade dit næste skud være med Academy Plus-bolden. Bolden er udstyret med vores innovative OmniSculpt-teknologi og har riller, der er præget ind i overfladen, hvilket giver mere nøjagtig flyvning skud efter skud.

Vist farve: hvid/Bright Crimson/Anthracite/sort

Stylenr.: IQ0640-100