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Nike Academy Plus-fodbold - hvid/Bright Crimson/Anthracite/sort

Nike Academy Plus

Fodbold

299,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

For dem, der ønsker at optimere boldkontrollen, kan du lade dit næste skud være med Academy Plus-bolden. Bolden er udstyret med vores innovative OmniSculpt-teknologi og har riller, der er præget ind i overfladen, hvilket giver mere nøjagtig flyvning skud efter skud.


  • Vist farve: hvid/Bright Crimson/Anthracite/sort
  • Stylenr.: IQ0640-100

Nike Academy Plus

299,90 kr.

For dem, der ønsker at optimere boldkontrollen, kan du lade dit næste skud være med Academy Plus-bolden. Bolden er udstyret med vores innovative OmniSculpt-teknologi og har riller, der er præget ind i overfladen, hvilket giver mere nøjagtig flyvning skud efter skud.

Produktoplysninger

  • Design med tolv paneler
  • 60% gummi/15% polyuretan (PU)/13% polyester/12% ethylenvinylacetat (EVA)
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: hvid/Bright Crimson/Anthracite/sort
  • Stylenr.: IQ0640-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Academy Plus-fodbold

    Nike Academy Plus

    299,90 kr.

    Fuldend looket

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