Nike Academy Plus
Fodbold
Klarna tilgængelig ved kassen.
For dem, der ønsker at optimere boldkontrollen, kan du lade dit næste skud være med Academy Plus-bolden. Bolden er udstyret med vores innovative OmniSculpt-teknologi og har riller, der er præget ind i overfladen, hvilket giver mere nøjagtig flyvning skud efter skud.
- Vist farve: hvid/Bright Crimson/Anthracite/sort
- Stylenr.: IQ0640-100
Nike Academy Plus
For dem, der ønsker at optimere boldkontrollen, kan du lade dit næste skud være med Academy Plus-bolden. Bolden er udstyret med vores innovative OmniSculpt-teknologi og har riller, der er præget ind i overfladen, hvilket giver mere nøjagtig flyvning skud efter skud.
Produktoplysninger
- Design med tolv paneler
- 60% gummi/15% polyuretan (PU)/13% polyester/12% ethylenvinylacetat (EVA)
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: hvid/Bright Crimson/Anthracite/sort
- Stylenr.: IQ0640-100
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Academy Plus