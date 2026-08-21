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Nike Academy Nike Dri-FIT-fodboldshorts til mænd - sort/sort/hvid

Genanvendte materialer

Nike Academy

Nike Dri-FIT-fodboldshorts til mænd

189,90 kr.
sort/sort/hvid
Midnight Navy/Midnight Navy/hvid
Light Smoke Grey/hvid/sort/Metallic Gold
Diffused Blue/Psychic Blue/hvid
sort/Cool Grey/Volt
Blue Void/hvid/sort/Pinksicle
Cool Grey/hvid/Playful Pink/Playful Pink
Hyper Turquoise/Anthracite/hvid/hvid
Smoke Grey/hvid/Hot Punch/Hot Punch
Midnight Spruce/Midnight Spruce/Elemental Gold/Metallic Gold
Anthracite/Anthracite/Illusion Green/Illusion Green
sort/hvid/Bright Crimson/Bright Crimson

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Disse shorts med slank pasform er udstyret med svedtransporterende teknologi og åndbare mesh-paneler, der hjælper med at holde dig afkølet, når din træning bliver intens.


  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: IF1448-010

Nike Academy

189,90 kr.

Disse shorts med slank pasform er udstyret med svedtransporterende teknologi og åndbare mesh-paneler, der hjælper med at holde dig afkølet, når din træning bliver intens.

Produktinformation

  • Meshpaneler i siderne og kanten
  • Lynlåslommer med mesh-for
  • Elastisk linning med snoretræk
  • 100 % polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: IF1448-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 184 cm høj
    • Slank pasform: elegant og skræddersyet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Ingen anmeldelser

    Nike Academy Nike Dri-FIT-fodboldshorts til mænd

    Nike Academy

    189,90 kr.