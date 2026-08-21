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Genanvendte materialer
Nike Academy
Nike Dri-FIT-fodboldshorts til mænd
189,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Disse shorts med slank pasform er udstyret med svedtransporterende teknologi og åndbare mesh-paneler, der hjælper med at holde dig afkølet, når din træning bliver intens.
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: IF1448-010
Nike Academy
189,90 kr.
Disse shorts med slank pasform er udstyret med svedtransporterende teknologi og åndbare mesh-paneler, der hjælper med at holde dig afkølet, når din træning bliver intens.
Produktinformation
- Meshpaneler i siderne og kanten
- Lynlåslommer med mesh-for
- Elastisk linning med snoretræk
- 100 % polyester
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: IF1448-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 184 cm høj
- Slank pasform: elegant og skræddersyet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike Academy
189,90 kr.