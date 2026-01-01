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Nike Academy
Gymnastikpose til fodbold (18L)
169,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nike Academy-træningstasken er let og enkel og gør det hurtigt at opbevare og bære det udstyr, du har brug for til at træne, spille og få mest muligt ud af din dag.
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: IO0924-010
Nike Academy
169,90 kr.
Nike Academy-træningstasken er let og enkel og gør det hurtigt at opbevare og bære det udstyr, du har brug for til at træne, spille og få mest muligt ud af din dag.
Fordele
- Den lille lynlåslomme giver hurtig adgang til vigtige småting.
- Den opdaterede bund med belægning hjælper med at give beskyttelse mod vådt vejr og ekstra slidstyrke.
Produktoplysninger
- H 50 cm x B 35 cm x D 5 cm
- 100 % polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: IO0924-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Academy
169,90 kr.