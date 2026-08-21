Nike Academy
Fodboldsportstaske (stor, 95 l)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nike Academy-sportstasken er i et slidstærkt design, der er skabt til at holde dig organiseret. Det store hovedrum og separate sidelommer giver plads til din bold, dine støvler og dit tøj – mens flere stropper giver dig mulighed for at bære dit udstyr, når du er på farten.
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: IO0917-010
Nike Academy
Nike Academy-sportstasken er i et slidstærkt design, der er skabt til at holde dig organiseret. Det store hovedrum og separate sidelommer giver plads til din bold, dine støvler og dit tøj – mens flere stropper giver dig mulighed for at bære dit udstyr, når du er på farten.
Fordele
- Den opdaterede bund med belægning hjælper med at give beskyttelse mod vådt vejr og ekstra slidstyrke,
- Den justerbare skulderstrop og de dobbelte håndtag giver dig behagelige bæremuligheder.
- Sidelommerne har plads til en vandflaske eller andet mindre tilbehør.
Produktoplysninger
- Hovedrum med dobbelt lynlås
- 71 cm L x 36 cm B x H 36 cm H
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: IO0917-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Academy