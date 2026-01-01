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Nike Academy-fodboldsportstaske (small, 40 l) - sort/sort/hvid

Nike Academy

Fodboldsportstaske (small, 40 l)

279,90 kr.
sort/sort/hvid
Midnight Navy/sort/hvid
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Klarna tilgængelig ved kassen.

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Nike Academy-sportstasken er i et slidstærkt design, der er skabt til at holde dig organiseret. Det store hovedrum og separate sidelommer giver plads til din bold, dine støvler og dit tøj – mens flere stropper giver dig mulighed for at bære dit udstyr, når du er på farten.


  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: IO0919-010

Nike Academy

279,90 kr.

Nike Academy-sportstasken er i et slidstærkt design, der er skabt til at holde dig organiseret. Det store hovedrum og separate sidelommer giver plads til din bold, dine støvler og dit tøj – mens flere stropper giver dig mulighed for at bære dit udstyr, når du er på farten.

Fordele

  • Den opdaterede bund med belægning hjælper med at give beskyttelse mod vådt vejr og ekstra slidstyrke.
  • Den justerbare skulderstrop og de dobbelte håndtag giver dig behagelige bæremuligheder.
  • Sidelommerne har plads til en vandflaske eller andet mindre tilbehør.

Produktoplysninger

  • Hovedrum med dobbelt lynlås
  • L 51 cm x B 28 cm x H 28 cm
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: IO0919-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Academy-fodboldsportstaske (small, 40 l)

    Nike Academy

    279,90 kr.

    Fuldend looket

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