Nike Academy-fodboldsportstaske (small, 40 l)

Nike Academy-sportstasken er i et slidstærkt design, der er skabt til at holde dig organiseret. Det store hovedrum og separate sidelommer giver plads til din bold, dine støvler og dit tøj – mens flere stropper giver dig mulighed for at bære dit udstyr, når du er på farten.

Vist farve: sort/sort/hvid

Stylenr.: IO0919-010