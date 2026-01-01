Nike Academy-fodboldrygsæk (stor, 30 l)

Nike Academy-rygsækken er i et slidstærkt design og skabt til at modstå alt, hvad kampdagen byder på. Den er klar til både våde og tørre forhold og har flere rum, inklusive et, der er stort nok til din fodbold, så dit udstyr holdes sikkert.

Vist farve: sort/sort/hvid

Stylenr.: IO0912-010