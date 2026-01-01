Nike Academy
Fodboldrygsæk (stor, 30 l)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nike Academy-rygsækken er i et slidstærkt design og skabt til at modstå alt, hvad kampdagen byder på. Den er klar til både våde og tørre forhold og har flere rum, inklusive et, der er stort nok til din fodbold, så dit udstyr holdes sikkert.
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: IO0912-010
Nike Academy
Nike Academy-rygsækken er i et slidstærkt design og skabt til at modstå alt, hvad kampdagen byder på. Den er klar til både våde og tørre forhold og har flere rum, inklusive et, der er stort nok til din fodbold, så dit udstyr holdes sikkert.
Fordele
- Det vandskyende regnslag giver sikker beskyttelse.
- Den opdaterede bund med belægning hjælper med at give beskyttelse mod vådt vejr og ekstra slidstyrke.
- Separat rum til vådt/tørt grej hjælper med at holde styr på udstyret og holde det rent.
- Sidelommerne har plads til en vandflaske eller andet mindre tilbehør.
- Lomme, der kan rumme en laptop på op til 15".
Produktoplysninger
- H 51 cm x B 33 cm x D 18 cm
- Hoveddel: 100 % polyester. Regnslag: 100 % nylon.
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: IO0912-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Academy