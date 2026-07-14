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Gode bedømmelser
Nike Academy-fodboldbukser Dri-FIT-fodboldbukser til kvinder - Team Red/hvid/hvid/hvid

Genanvendte materialer

Nike Academy

Dri-FIT-fodboldbukser til kvinder

329,90 kr.
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Hver rejse mod de store præstationer starter med at beherske det grundlæggende. Men tag ikke fejl, disse bukser er alt andet end enkle. De er svedtransporterende og åndbare og designet til at holde dig kølig og tør. Mesh-paneler ned langs benene og en elastisk linning hjælper dig med at nå dine mål i komfort.


  • Vist farve: Team Red/hvid/hvid/hvid
  • Stylenr.: HM0761-677

Nike Academy

329,90 kr.

Hver rejse mod de store præstationer starter med at beherske det grundlæggende. Men tag ikke fejl, disse bukser er alt andet end enkle. De er svedtransporterende og åndbare og designet til at holde dig kølig og tør. Mesh-paneler ned langs benene og en elastisk linning hjælper dig med at nå dine mål i komfort.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Den elastiske linning med indvendigt snoretræk giver en sikker pasform
  • Lynlås ved læggene gør dem nemme at tage af og på.
  • Sidelommerne med lynlås har plads til de fleste typer telefoner.

Produktoplysninger

  • Broderet Swoosh-logo på venstre lår
  • Krop/mesh: 100% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Team Red/hvid/hvid/hvid
  • Stylenr.: HM0761-677

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 173 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (12)

4.6 stjerner

  • Lightweight training pants for warm weather.

    Kayla

    Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.

  • Great

    Mrs Davis

    [This review was collected as part of a promotion.] These pants are extremely comfortable and are perfect for daily workout.

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

  • Cool

    cccc

    [This review was collected as part of a promotion.] These are comfortable and cool. I highly recommend.

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

Nike Academy-fodboldbukser Dri-FIT-fodboldbukser til kvinder

Nike Academy

329,90 kr.

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