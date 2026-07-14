Nike Academy-fodboldbukser Dri-FIT-fodboldbukser til kvinder

Hver rejse mod de store præstationer starter med at beherske det grundlæggende. Men tag ikke fejl, disse bukser er alt andet end enkle. De er svedtransporterende og åndbare og designet til at holde dig kølig og tør. Mesh-paneler ned langs benene og en elastisk linning hjælper dig med at nå dine mål i komfort.

Vist farve: Team Red/hvid/hvid/hvid

Stylenr.: HM0761-677