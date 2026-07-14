Nike Academy-fodboldbukser Dri-FIT-fodboldbukser til kvinder

Lightweight training pants for warm weather.
Kayla
Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Hver rejse mod de store præstationer starter med at beherske det grundlæggende. Men tag ikke fejl, disse bukser er alt andet end enkle. De er svedtransporterende og åndbare og designet til at holde dig kølig og tør. Mesh-paneler ned langs benene og en elastisk linning hjælper dig med at nå dine mål i komfort.
Nike Academy
Hver rejse mod de store præstationer starter med at beherske det grundlæggende. Men tag ikke fejl, disse bukser er alt andet end enkle. De er svedtransporterende og åndbare og designet til at holde dig kølig og tør. Mesh-paneler ned langs benene og en elastisk linning hjælper dig med at nå dine mål i komfort.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.6 stjerner
Lightweight training pants for warm weather.
Kayla
Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.
Great
Mrs Davis
[This review was collected as part of a promotion.] These pants are extremely comfortable and are perfect for daily workout.
Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
#productsprovidedbynike
Cool
cccc
[This review was collected as part of a promotion.] These are comfortable and cool. I highly recommend.
Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
#productsprovidedbynike
Nike Academy
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