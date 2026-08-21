Nike Academy Elite
Fodbold
Klarna tilgængelig ved kassen.
Academy Elite-fodbolden er fremstillet med vores innovative OMNISculpt-teknologi og har riller, der er præget ind i overfladen for at give en mere ægte flyvning, skud efter skud. Konstruktionen med fire paneler og kortere, forskudte sømme giver større sweet-spots og en mere kugleformet boldform.
- Vist farve: hvid/Bright Crimson/Anthracite/sort
- Stylenr.: IQ0639-100
Nike Academy Elite
Academy Elite-fodbolden er fremstillet med vores innovative OMNISculpt-teknologi og har riller, der er præget ind i overfladen for at give en mere ægte flyvning, skud efter skud. Konstruktionen med fire paneler og kortere, forskudte sømme giver større sweet-spots og en mere kugleformet boldform.
Produktoplysninger
- 47% gummi/34% polyuretan (PU)/14% polyester/3% nylon/2% rayon
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: hvid/Bright Crimson/Anthracite/sort
- Stylenr.: IQ0639-100
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Academy Elite