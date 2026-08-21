Nike Academy Elite-fodbold

Academy Elite-fodbolden er fremstillet med vores innovative OMNISculpt-teknologi og har riller, der er præget ind i overfladen for at give en mere ægte flyvning, skud efter skud. Konstruktionen med fire paneler og kortere, forskudte sømme giver større sweet-spots og en mere kugleformet boldform.

Vist farve: hvid/Bright Crimson/Anthracite/sort

Stylenr.: IQ0639-100