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Nike Academy Elite-fodbold - hvid/Bright Crimson/Anthracite/sort

Nike Academy Elite

Fodbold

479,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Academy Elite-fodbolden er fremstillet med vores innovative OMNISculpt-teknologi og har riller, der er præget ind i overfladen for at give en mere ægte flyvning, skud efter skud. Konstruktionen med fire paneler og kortere, forskudte sømme giver større sweet-spots og en mere kugleformet boldform.


  • Vist farve: hvid/Bright Crimson/Anthracite/sort
  • Stylenr.: IQ0639-100

Nike Academy Elite

479,90 kr.

Academy Elite-fodbolden er fremstillet med vores innovative OMNISculpt-teknologi og har riller, der er præget ind i overfladen for at give en mere ægte flyvning, skud efter skud. Konstruktionen med fire paneler og kortere, forskudte sømme giver større sweet-spots og en mere kugleformet boldform.

Produktoplysninger

  • 47% gummi/34% polyuretan (PU)/14% polyester/3% nylon/2% rayon
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: hvid/Bright Crimson/Anthracite/sort
  • Stylenr.: IQ0639-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Academy Elite-fodbold

    Nike Academy Elite

    479,90 kr.