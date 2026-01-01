Nike Academy Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn (piger)

Denne lette, maskinstrikkede overdel, der er designet til at hjælpe dig med at holde dig kølig og godt tilpas, mens du finjusterer dine færdigheder, er fremstillet med vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi. Meshmaterialet på ryggen og siderne giver øget åndbarhed.

Vist farve: sort/hvid/sort/hvid

Stylenr.: IO5799-010