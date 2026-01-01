Genanvendte materialer
Nike Academy
Dri-FIT fodboldtrøje til større børn (piger)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Denne lette, maskinstrikkede overdel, der er designet til at hjælpe dig med at holde dig kølig og godt tilpas, mens du finjusterer dine færdigheder, er fremstillet med vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi. Meshmaterialet på ryggen og siderne giver øget åndbarhed.
- Vist farve: sort/hvid/sort/hvid
- Stylenr.: IO5799-010
Nike Academy
Denne lette, maskinstrikkede overdel, der er designet til at hjælpe dig med at holde dig kølig og godt tilpas, mens du finjusterer dine færdigheder, er fremstillet med vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi. Meshmaterialet på ryggen og siderne giver øget åndbarhed.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/hvid/sort/hvid
- Stylenr.: IO5799-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 145 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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