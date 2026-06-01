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Gode bedømmelser
Nike Academy Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til mænd - Midnight Navy/Midnight Navy/hvid

Genanvendte materialer

Nike Academy

Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til mænd

329,90 kr.
Midnight Navy/Midnight Navy/hvid
sort/sort/hvid
Blue Void/sort/hvid/Pinksicle
Cool Grey/sort/Volt
Diffused Blue/Psychic Blue/hvid
Anthracite/sort/Illusion Green/Illusion Green
sort/hvid/Bright Crimson/Bright Crimson
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Denne lette træningstrøje er skabt til fodboldtræning og har sidepaneler i mesh, der giver ekstra luftgennemstrømning og en kølig, åndbar fornemmelse. Dens svedtransporterende Dri-FIT-materiale, slanke pasform og design med 1/4 lynlås kombineres så du ikke føler, at den distraherer, når du fuldfører hver øvelse og nærkamp.


  • Vist farve: Midnight Navy/Midnight Navy/hvid
  • Stylenr.: HJ3783-410

Nike Academy

329,90 kr.

Denne lette træningstrøje er skabt til fodboldtræning og har sidepaneler i mesh, der giver ekstra luftgennemstrømning og en kølig, åndbar fornemmelse. Dens svedtransporterende Dri-FIT-materiale, slanke pasform og design med 1/4 lynlås kombineres så du ikke føler, at den distraherer, når du fuldfører hver øvelse og nærkamp.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Det bløde, maskinstrikkede materiale føles let og åndbart.
  • Sidepaneler i mesh giver ekstra ventilation.
  • Hullerne til tommelfingrene giver dig mulighed for at dække dig endnu mere til og holder ærmerne på plads, når du bevæger dig.

Produktoplysninger

  • Design med 1/4 lynlås
  • Broderet Swoosh-logo
  • Hoveddel: 100% polyester. Mesh: 100% polyester.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Midnight Navy/Midnight Navy/hvid
  • Stylenr.: HJ3783-410

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (14)

4.6 stjerner

  • Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.

    BrianM628383331

    Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.

  • Great fit

    Nickname

    [This review was collected as part of a promotion.] This fits me very well sleeves not baggy and it stays cool.

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

  • Long sleeves

    Alicena07

    The sleeves are much longer than previous versions bought a whole bunch of colorways and just doesn’t hit the same as the 23 models.

Nike Academy Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til mænd

Nike Academy

329,90 kr.

Fuldend looket

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