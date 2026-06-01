Nike Academy Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til mænd

Denne lette træningstrøje er skabt til fodboldtræning og har sidepaneler i mesh, der giver ekstra luftgennemstrømning og en kølig, åndbar fornemmelse. Dens svedtransporterende Dri-FIT-materiale, slanke pasform og design med 1/4 lynlås kombineres så du ikke føler, at den distraherer, når du fuldfører hver øvelse og nærkamp.

Vist farve: Midnight Navy/Midnight Navy/hvid

Stylenr.: HJ3783-410