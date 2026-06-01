Nike Academy Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til mænd

Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
BrianM628383331
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Denne lette træningstrøje er skabt til fodboldtræning og har sidepaneler i mesh, der giver ekstra luftgennemstrømning og en kølig, åndbar fornemmelse. Dens svedtransporterende Dri-FIT-materiale, slanke pasform og design med 1/4 lynlås kombineres så du ikke føler, at den distraherer, når du fuldfører hver øvelse og nærkamp.
Nike Academy
Denne lette træningstrøje er skabt til fodboldtræning og har sidepaneler i mesh, der giver ekstra luftgennemstrømning og en kølig, åndbar fornemmelse. Dens svedtransporterende Dri-FIT-materiale, slanke pasform og design med 1/4 lynlås kombineres så du ikke føler, at den distraherer, når du fuldfører hver øvelse og nærkamp.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.6 stjerner
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
BrianM628383331
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
Great fit
Nickname
[This review was collected as part of a promotion.] This fits me very well sleeves not baggy and it stays cool.
Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
#productsprovidedbynike
Long sleeves
Alicena07
The sleeves are much longer than previous versions bought a whole bunch of colorways and just doesn’t hit the same as the 23 models.
Nike Academy
Få fat i de pieces, der skaber din stil.