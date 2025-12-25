Nike Academy Dri-FIT-fodboldtræningstrøje med lange ærmer og 1/4 lynlås til større børn

Tag dine færdigheder til næste niveau i denne langærmede trøje. Det bløde, maskinstrikket materiale er fremstillet med vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas, mens du finjusterer dine færdigheder.

Vist farve: hvid/hvid/sort

Stylenr.: HJ3721-100