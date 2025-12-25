Nike Academy Dri-FIT-fodboldtræningstrøje med lange ærmer og 1/4 lynlås til større børn

Treningowa koszulka
TomaszP151964765
Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Tag dine færdigheder til næste niveau i denne langærmede trøje. Det bløde, maskinstrikket materiale er fremstillet med vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas, mens du finjusterer dine færdigheder.
Nike Academy
Tag dine færdigheder til næste niveau i denne langærmede trøje. Det bløde, maskinstrikket materiale er fremstillet med vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas, mens du finjusterer dine færdigheder.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.8 stjerner
Treningowa koszulka
TomaszP151964765
Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.
Value money!
SarahC255145344
Good size and excellent price,proper length and size,washes extremely well
Perfektes Matieral
Stefa857209476
Top Material und passt ausgezeichnet
Nike Academy