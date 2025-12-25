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Nike Academy Dri-FIT-fodboldtræningstrøje med lange ærmer og 1/4 lynlås til større børn - hvid/hvid/sort

Genanvendte materialer

Nike Academy

Dri-FIT-fodboldtræningstrøje med lange ærmer og 1/4 lynlås til større børn

29% rabat
hvid/hvid/sort
sort/sort/hvid
Midnight Navy/Midnight Navy/hvid
Blue Void/sort/hvid/Pinksicle
Game Royal/Game Royal/hvid
Smoke Grey/hvid/Hot Punch/Hot Punch
Anthracite/sort/Illusion Green/Illusion Green
sort/hvid/Bright Crimson/Bright Crimson

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Tag dine færdigheder til næste niveau i denne langærmede trøje. Det bløde, maskinstrikket materiale er fremstillet med vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas, mens du finjusterer dine færdigheder.


  • Vist farve: hvid/hvid/sort
  • Stylenr.: HJ3721-100

Nike Academy

29% rabat

Tag dine færdigheder til næste niveau i denne langærmede trøje. Det bløde, maskinstrikket materiale er fremstillet med vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas, mens du finjusterer dine færdigheder.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Hullerne til tommelfingrene giver dig mulighed for at dække dig endnu mere til og holder ærmerne på plads, når du bevæger dig.
  • Meshpaneler i siderne giver åndbarhed.
  • Designet med 1/4 lynlås giver ekstra tildækning, når den lynes op, og luftcirkulation, når den står åben.

Produktoplysninger

  • Krop/mesh: 100% polyester
  • Broderet Swoosh-logo
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: hvid/hvid/sort
  • Stylenr.: HJ3721-100

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 147 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (5)

4.8 stjerner

  • Treningowa koszulka

    TomaszP151964765

    Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.

  • Value money!

    SarahC255145344

    Good size and excellent price,proper length and size,washes extremely well

  • Perfektes Matieral

    Stefa857209476

    Top Material und passt ausgezeichnet

Nike Academy Dri-FIT-fodboldtræningstrøje med lange ærmer og 1/4 lynlås til større børn

Nike Academy

29% rabat

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