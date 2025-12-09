Nike Academy Dri-FIT-fodboldtræningsbukser til større børn

Disse letvægtsbukser er designet til at hjælpe dig med at holde dig veltilpas, mens du finjusterer dine færdigheder, og de har vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi samt sidepaneler i mesh, så du kan holde dig i gang uden at overophede.

Vist farve: sort/sort/hvid

Stylenr.: HJ3711-010