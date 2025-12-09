Nike Academy Dri-FIT-fodboldtræningsbukser til større børn

Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f
questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Disse letvægtsbukser er designet til at hjælpe dig med at holde dig veltilpas, mens du finjusterer dine færdigheder, og de har vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi samt sidepaneler i mesh, så du kan holde dig i gang uden at overophede.
Nike Academy
Disse letvægtsbukser er designet til at hjælpe dig med at holde dig veltilpas, mens du finjusterer dine færdigheder, og de har vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi samt sidepaneler i mesh, så du kan holde dig i gang uden at overophede.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
3.5 stjerner
Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f
questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso
david604418342
Le produit est conforme a la description. Le produit taille parfaitement bien. Mon fils ne transpire pas de dedans (très bien aéré). Super 👍 produit et de très bonne qualité
Nike Academy