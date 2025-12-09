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Nike Academy Dri-FIT-fodboldtræningsbukser til større børn - sort/sort/hvid

Genanvendte materialer

Nike Academy

Dri-FIT-fodboldtræningsbukser til større børn

279,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Disse letvægtsbukser er designet til at hjælpe dig med at holde dig veltilpas, mens du finjusterer dine færdigheder, og de har vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi samt sidepaneler i mesh, så du kan holde dig i gang uden at overophede.


  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: HJ3711-010

Nike Academy

279,90 kr.

Disse letvægtsbukser er designet til at hjælpe dig med at holde dig veltilpas, mens du finjusterer dine færdigheder, og de har vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi samt sidepaneler i mesh, så du kan holde dig i gang uden at overophede.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Den elastiske linning med snoretræk lader dig finde den perfekte pasform.
  • Sidepaneler i mesh gør dem luftige.
  • Åndbart mesh på det øverste af benene og blødt letvægtstaft på underbenene.

Produktoplysninger

  • Krop/mesh: 100% polyester
  • Sidelommer med lynlås
  • Elastikmanchetter
  • Broderet Swoosh-logo
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: HJ3711-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 140 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (2)

3.5 stjerner

  • Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f

    questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso

  • david604418342

    Le produit est conforme a la description. Le produit taille parfaitement bien. Mon fils ne transpire pas de dedans (très bien aéré). Super 👍 produit et de très bonne qualité

Nike Academy Dri-FIT-fodboldtræningsbukser til større børn

Nike Academy

279,90 kr.