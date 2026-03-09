Nike Academy Dri-FIT-fodboldsnood

Cuello térmico
RamonB206274812
Ajusta muy bien al cuello y a las orejas. Buen material. No es gordito pero cumple su función. Calidad como no podía ser de otro forma, Nike. Cubre mejor que otros cuellos térmicos que he tenido antes.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Hold dit ansigt varmt og tørt med denne svedtransporterende snood. Meshen omkring munden er åndbart, og den sidder tæt over ørerne, næsen og munden.
Nike Academy
Hold dit ansigt varmt og tørt med denne svedtransporterende snood. Meshen omkring munden er åndbart, og den sidder tæt over ørerne, næsen og munden.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.8 stjerner
Cuello térmico
RamonB206274812
Ajusta muy bien al cuello y a las orejas. Buen material. No es gordito pero cumple su función. Calidad como no podía ser de otro forma, Nike. Cubre mejor que otros cuellos térmicos que he tenido antes.
Keeps the chilly wind off your face
VictorP953836349
Fit well enough but a bit of a tight fit when you pull the snood over your head. But will keep that chilly wind off your face.
Ottimo prodotto
MatteoRayD862315217
Fine come materiale, quindi poco ingombrante anche da mettere sotto un casco, tiene adeguatamente caldo.
Nike Academy