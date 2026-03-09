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Gode bedømmelser
Nike Academy Dri-FIT-fodboldsnood - sort/hvid/hvid

Genanvendte materialer

Nike Academy

Dri-FIT-fodboldsnood

189,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Hold dit ansigt varmt og tørt med denne svedtransporterende snood. Meshen omkring munden er åndbart, og den sidder tæt over ørerne, næsen og munden.


  • Vist farve: sort/hvid/hvid
  • Stylenr.: HF0784-010

Nike Academy

189,90 kr.

Hold dit ansigt varmt og tørt med denne svedtransporterende snood. Meshen omkring munden er åndbart, og den sidder tæt over ørerne, næsen og munden.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Den er designet til at dække din næse, mund og hals og sidder tæt over ørerne.

Produktoplysninger

  • Detaljer i reflekterende design
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • 96% polyester/4% elastan
  • Vask i hånden
  • Importeret
  • Vist farve: sort/hvid/hvid
  • Stylenr.: HF0784-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (16)

4.8 stjerner

  • Cuello térmico

    RamonB206274812

    Ajusta muy bien al cuello y a las orejas. Buen material. No es gordito pero cumple su función. Calidad como no podía ser de otro forma, Nike. Cubre mejor que otros cuellos térmicos que he tenido antes.

  • Keeps the chilly wind off your face

    VictorP953836349

    Fit well enough but a bit of a tight fit when you pull the snood over your head. But will keep that chilly wind off your face.

  • Ottimo prodotto

    MatteoRayD862315217

    Fine come materiale, quindi poco ingombrante anche da mettere sotto un casco, tiene adeguatamente caldo.

Nike Academy Dri-FIT-fodboldsnood

Nike Academy

189,90 kr.

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