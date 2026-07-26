Nike Academy+ Dri-FIT-fodboldshorts til mænd

Shorts
AngelO338935233
I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Indtag banen med disse svedtransporterende fodboldshorts. De er fremstillet til at føles glatte, lette og åndbare og har meshpaneler i siden for at give ekstra luftgennemstrømning.
Nike Academy+
Indtag banen med disse svedtransporterende fodboldshorts. De er fremstillet til at føles glatte, lette og åndbare og har meshpaneler i siden for at give ekstra luftgennemstrømning.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4 stjerner
Shorts
AngelO338935233
I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.
Nike Academy+