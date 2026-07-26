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Nike Academy+ Dri-FIT-fodboldshorts til mænd - Mineral Slate/Summit White/sort

Genanvendte materialer

Nike Academy+

Dri-FIT-fodboldshorts til mænd

29% rabat
Mineral Slate/Summit White/sort
Hot Lava/sort/sort
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Indtag banen med disse svedtransporterende fodboldshorts. De er fremstillet til at føles glatte, lette og åndbare og har meshpaneler i siden for at give ekstra luftgennemstrømning.


  • Vist farve: Mineral Slate/Summit White/sort
  • Stylenr.: IF2551-382

Nike Academy+

29% rabat

Indtag banen med disse svedtransporterende fodboldshorts. De er fremstillet til at føles glatte, lette og åndbare og har meshpaneler i siden for at give ekstra luftgennemstrømning.

Produktinformation

  • Elastisk linning med snoretræk
  • Lynlåslommer
  • 100 % polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Mineral Slate/Summit White/sort
  • Stylenr.: IF2551-382

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 184 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (1)

4 stjerner

  • Shorts

    AngelO338935233

    I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.

Nike Academy+ Dri-FIT-fodboldshorts til mænd

Nike Academy+

29% rabat

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