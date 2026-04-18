Nike Academy Dri-FIT-fodboldbukser til mænd

Défaut de fabrication
ShinnD780857680
Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Disse vævede letvægtsbukser er skabt til fodboldtræning og transporterer sveden væk, så du kan holde fokus på banen. En standardpasform, de luftige meshpaneler og lynlåslommerne giver tilsammen en distraktionsfri fornemmelse.
Nike Academy
Disse vævede letvægtsbukser er skabt til fodboldtræning og transporterer sveden væk, så du kan holde fokus på banen. En standardpasform, de luftige meshpaneler og lynlåslommerne giver tilsammen en distraktionsfri fornemmelse.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.1 stjerner
Défaut de fabrication
ShinnD780857680
Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas
Très bien
Hélder355404065
Très bien en plus c’est trop stylé !
Φθηνη και κακη ποιότητα
anthir729149189
Δυστυχώς φαίνεται πολυ κακο υλικο....πολυ ακριβο για αυτο που παίρνεις! Λαθος αγορά. Δεν θα αγοραζα ξανα τετοιο προιον.
Nike Academy