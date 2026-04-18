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Gode bedømmelser
Nike Academy Dri-FIT-fodboldbukser til mænd - sort/sort/hvid

Genanvendte materialer

Nike Academy

Dri-FIT-fodboldbukser til mænd

329,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Disse vævede letvægtsbukser er skabt til fodboldtræning og transporterer sveden væk, så du kan holde fokus på banen. En standardpasform, de luftige meshpaneler og lynlåslommerne giver tilsammen en distraktionsfri fornemmelse.


  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: HJ3780-010

Nike Academy

329,90 kr.

Disse vævede letvægtsbukser er skabt til fodboldtræning og transporterer sveden væk, så du kan holde fokus på banen. En standardpasform, de luftige meshpaneler og lynlåslommerne giver tilsammen en distraktionsfri fornemmelse.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Det vævede stof føles glat og let.
  • Elastisk linning med snoretræk giver en sikker pasform.

Produktoplysninger

  • Elastikmanchetter
  • Broderet Swoosh-logo
  • Krop/mesh: 100% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: HJ3780-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 189 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (10)

4.1 stjerner

  • Défaut de fabrication

    ShinnD780857680

    Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas

  • Très bien

    Hélder355404065

    Très bien en plus c’est trop stylé !

  • Φθηνη και κακη ποιότητα

    anthir729149189

    Δυστυχώς φαίνεται πολυ κακο υλικο....πολυ ακριβο για αυτο που παίρνεις! Λαθος αγορά. Δεν θα αγοραζα ξανα τετοιο προιον.

Nike Academy Dri-FIT-fodboldbukser til mænd

Nike Academy

329,90 kr.

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