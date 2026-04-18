Nike Academy Dri-FIT-fodboldbukser til mænd

Disse vævede letvægtsbukser er skabt til fodboldtræning og transporterer sveden væk, så du kan holde fokus på banen. En standardpasform, de luftige meshpaneler og lynlåslommerne giver tilsammen en distraktionsfri fornemmelse.

Vist farve: sort/sort/hvid

Stylenr.: HJ3780-010