Nike Academy Dri-FIT 4" (10 cm) fodboldshorts til større børn (piger)

Genanvendte materialer
Nike Academy
Dri-FIT 4" fodboldshorts til større børn (piger)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Fyr op under spillet på banen i vores Academy-shorts. De er udstyret med svedtransporterende teknologi, der transporterer sveden væk, så du kan holde dig tør i længere tid. Meshpanelerne, der løber ned langs siderne, giver ekstra åndbarhed, så du kan yde dit bedste hele dagen.
- Vist farve: sort/hvid/sort/hvid
- Stylenr.: IO5798-010
Nike Academy
Fyr op under spillet på banen i vores Academy-shorts. De er udstyret med svedtransporterende teknologi, der transporterer sveden væk, så du kan holde dig tør i længere tid. Meshpanelerne, der løber ned langs siderne, giver ekstra åndbarhed, så du kan yde dit bedste hele dagen.
Produktoplysninger
- Elastisk linning med snoretræk
- 100 % polyester
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: sort/hvid/sort/hvid
- Stylenr.: IO5798-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 145 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike Academy