Nike Academy Dri-FIT 4" (10 cm) fodboldshorts til større børn (piger)

Fyr op under spillet på banen i vores Academy-shorts. De er udstyret med svedtransporterende teknologi, der transporterer sveden væk, så du kan holde dig tør i længere tid. Meshpanelerne, der løber ned langs siderne, giver ekstra åndbarhed, så du kan yde dit bedste hele dagen.

Vist farve: sort/hvid/sort/hvid

Stylenr.: IO5798-010