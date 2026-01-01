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Nike Academy Dri-FIT 4" (10 cm) fodboldshorts til større børn (piger) - sort/hvid/sort/hvid

Genanvendte materialer

Nike Academy

Dri-FIT 4" fodboldshorts til større børn (piger)

149,90 kr.
sort/hvid/sort/hvid
Playful Pink/hvid/Playful Pink/hvid
Team Red/hvid/Team Red/hvid

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Fyr op under spillet på banen i vores Academy-shorts. De er udstyret med svedtransporterende teknologi, der transporterer sveden væk, så du kan holde dig tør i længere tid. Meshpanelerne, der løber ned langs siderne, giver ekstra åndbarhed, så du kan yde dit bedste hele dagen.


  • Vist farve: sort/hvid/sort/hvid
  • Stylenr.: IO5798-010

Nike Academy

149,90 kr.

Fyr op under spillet på banen i vores Academy-shorts. De er udstyret med svedtransporterende teknologi, der transporterer sveden væk, så du kan holde dig tør i længere tid. Meshpanelerne, der løber ned langs siderne, giver ekstra åndbarhed, så du kan yde dit bedste hele dagen.

Produktoplysninger

  • Elastisk linning med snoretræk
  • 100 % polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: sort/hvid/sort/hvid
  • Stylenr.: IO5798-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 145 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Nike Academy Dri-FIT 4" (10 cm) fodboldshorts til større børn (piger)

    Nike Academy

    149,90 kr.

    Fuldend looket