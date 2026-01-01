Genanvendte materialer
Nike Academy "Alexia Putellas"
Dri-FIT fodboldtrøje til større børn (piger)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Alexia Putellas skaber plads med kreative, hurtige skift, hvilket fører hendes hold til regelmæssige sejre. Denne Academy-trøje, der er let og åndbar, har svedtransporterende teknologi, så du kan bevæge dig og spille som Alexia uden problemer.
- Vist farve: Pure Platinum/Sea Coral/sort
- Stylenr.: IO5797-043
Nike Academy "Alexia Putellas"
Alexia Putellas skaber plads med kreative, hurtige skift, hvilket fører hendes hold til regelmæssige sejre. Denne Academy-trøje, der er let og åndbar, har svedtransporterende teknologi, så du kan bevæge dig og spille som Alexia uden problemer.
Fordele
- Sidesømme med paneler tilføjer åndbarhed, så du kan holde dig afkølet.
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 100 % polyester. Mesh: 100% polyester.
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: Pure Platinum/Sea Coral/sort
- Stylenr.: IO5797-043
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 144 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike Academy "Alexia Putellas"