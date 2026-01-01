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Nike Academy "Alexia Putellas" Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn (piger) - Pure Platinum/Sea Coral/sort

Genanvendte materialer

Nike Academy "Alexia Putellas"

Dri-FIT fodboldtrøje til større børn (piger)

249,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Alexia Putellas skaber plads med kreative, hurtige skift, hvilket fører hendes hold til regelmæssige sejre. Denne Academy-trøje, der er let og åndbar, har svedtransporterende teknologi, så du kan bevæge dig og spille som Alexia uden problemer.


  • Vist farve: Pure Platinum/Sea Coral/sort
  • Stylenr.: IO5797-043

Nike Academy "Alexia Putellas"

249,90 kr.

Alexia Putellas skaber plads med kreative, hurtige skift, hvilket fører hendes hold til regelmæssige sejre. Denne Academy-trøje, der er let og åndbar, har svedtransporterende teknologi, så du kan bevæge dig og spille som Alexia uden problemer.

Fordele

  • Sidesømme med paneler tilføjer åndbarhed, så du kan holde dig afkølet.
  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Produktoplysninger

  • Hoveddel: 100 % polyester. Mesh: 100% polyester.
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Pure Platinum/Sea Coral/sort
  • Stylenr.: IO5797-043

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 144 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Nike Academy "Alexia Putellas" Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn (piger)

    Nike Academy "Alexia Putellas"

    249,90 kr.

    Fuldend looket

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