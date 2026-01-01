Nike Academy "Alexia Putellas" Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn (piger)

Alexia Putellas skaber plads med kreative, hurtige skift, hvilket fører hendes hold til regelmæssige sejre. Denne Academy-trøje, der er let og åndbar, har svedtransporterende teknologi, så du kan bevæge dig og spille som Alexia uden problemer.

Vist farve: Pure Platinum/Sea Coral/sort

Stylenr.: IO5797-043