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Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-bukser til mænd - sort/sort/Dark Smoke Grey

Genanvendte materialer

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT UV-bukser til mænd

1.049 kr.
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 50% genanvendte polyesterfibre.

Vores PerfectStretch-materiale er skabt til komfort hele dagen og har stretch i fire retninger og et poleret look. Disse bukser med klassisk pasform drager optimal nytte af det og tilføjer to læg i fuld længde, så de føles rummelige, og en strop i nakken, så de er nemme at hænge op.


  • Vist farve: sort/sort/Dark Smoke Grey
  • Stylenr.: IF2123-010

Nike 24.7 PerfectStretch

1.049 kr.

Vores PerfectStretch-materiale er skabt til komfort hele dagen og har stretch i fire retninger og et poleret look. Disse bukser med klassisk pasform drager optimal nytte af det og tilføjer to læg i fuld længde, så de føles rummelige, og en strop i nakken, så de er nemme at hænge op.

Svedtransporterende teknologi

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Sikker opbevaring

En skjult lynlåslomme i højre lomme passer til de fleste telefoner. En åben meshlomme i venstre side til opbevaring af vigtige småting. Alle lommer er syet fast til indersiden for at forhindre, at de flytter sig i løbet af dagen.

Flere fordele

  • Den elastiske linning og bæltestropper giver en tætsiddende pasform.
  • Baglommen til højre har lynlåslukning.
  • Produktet giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge en solcreme af god kvalitet.

Produktoplysninger

  • Signatur-garderopestrop ved sømmen i venstre linning
  • Lynlås foran med hægtelukning
  • Hoveddel: 100 % polyester. Lommeposer: 86% polyester/14% elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/Dark Smoke Grey
  • Stylenr.: IF2123-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 183 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Great look and fit!

    BrianB636343972

    My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..

Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-bukser til mænd

Nike 24.7 PerfectStretch

1.049 kr.

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