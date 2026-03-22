Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-bukser til mænd

Great look and fit!
BrianB636343972
My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 50% genanvendte polyesterfibre.
Vores PerfectStretch-materiale er skabt til komfort hele dagen og har stretch i fire retninger og et poleret look. Disse bukser med klassisk pasform drager optimal nytte af det og tilføjer to læg i fuld længde, så de føles rummelige, og en strop i nakken, så de er nemme at hænge op.
Nike 24.7 PerfectStretch
Vores PerfectStretch-materiale er skabt til komfort hele dagen og har stretch i fire retninger og et poleret look. Disse bukser med klassisk pasform drager optimal nytte af det og tilføjer to læg i fuld længde, så de føles rummelige, og en strop i nakken, så de er nemme at hænge op.
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
En skjult lynlåslomme i højre lomme passer til de fleste telefoner. En åben meshlomme i venstre side til opbevaring af vigtige småting. Alle lommer er syet fast til indersiden for at forhindre, at de flytter sig i løbet af dagen.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Great look and fit!
BrianB636343972
My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..
Nike 24.7 PerfectStretch