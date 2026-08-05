Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-chinobukser med slank pasform til mænd

Thank you Nike!!
OmarA990654971
Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 50% genanvendte polyesterfibre.
Vores PerfectStretch-materiale er skabt til komfort hele dagen og har stretch i fire retninger og et poleret look. Disse skræddersyede chinos drager optimal nytte af det og tilføjer masser af opbevaringsplads og en strop i nakken, så de er nemme at hænge op.
Nike 24.7 PerfectStretch
Vores PerfectStretch-materiale er skabt til komfort hele dagen og har stretch i fire retninger og et poleret look. Disse skræddersyede chinos drager optimal nytte af det og tilføjer masser af opbevaringsplads og en strop i nakken, så de er nemme at hænge op.
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
En skjult lynlåslomme i højre lomme passer til de fleste telefoner. En åben meshlomme i venstre side til opbevaring af vigtige småting. Alle lommer er syet fast til indersiden for at forhindre, at de flytter sig i løbet af dagen.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.6 stjerner
Thank you Nike!!
OmarA990654971
Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!
Perfect golf pants
Amazon1234
[This review was collected as part of a promotion.] Perfect for everyday wear and to golf in. Love the various color options.
Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
#productsprovidedbynike
Great pants
NJP24
[This review was collected as part of a promotion.] Comfortable, my son wears them without complaining!
Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 PerfectStretch
En ny kollektion med elegante looks og en luksuriøs fornemmelse.
Ishod Wair, skateboarder 24.7
PerfectStretch er et skræddersyet materiale med stræk i fire retninger, der giver dig praktisk komfort og en stil, der er underspillet, men aldrig undervurderet.
Stå distancen i flotte looks med skræddersyet stretch i fire retninger.