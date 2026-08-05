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Gode bedømmelser
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-chinobukser med slank pasform til mænd - sort/sort/Dark Smoke Grey

Genanvendte materialer

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT-chinobukser med slank pasform til mænd

879,90 kr.
sort/sort/Dark Smoke Grey
Desert Khaki/Sail/Khaki
Obsidian/sort/Dark Obsidian
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 50% genanvendte polyesterfibre.

Vores PerfectStretch-materiale er skabt til komfort hele dagen og har stretch i fire retninger og et poleret look. Disse skræddersyede chinos drager optimal nytte af det og tilføjer masser af opbevaringsplads og en strop i nakken, så de er nemme at hænge op.


  • Vist farve: sort/sort/Dark Smoke Grey
  • Stylenr.: HQ6918-010

Nike 24.7 PerfectStretch

879,90 kr.

Vores PerfectStretch-materiale er skabt til komfort hele dagen og har stretch i fire retninger og et poleret look. Disse skræddersyede chinos drager optimal nytte af det og tilføjer masser af opbevaringsplads og en strop i nakken, så de er nemme at hænge op.

Svedtransporterende teknologi

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Design med seks lommer

En skjult lynlåslomme i højre lomme passer til de fleste telefoner. En åben meshlomme i venstre side til opbevaring af vigtige småting. Alle lommer er syet fast til indersiden for at forhindre, at de flytter sig i løbet af dagen.

Flere fordele

  • Den elastiske linning og bæltestropper giver en tætsiddende pasform.
  • Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge en solcreme af god kvalitet.

Produktoplysninger

  • Signatur-garderopestrop ved sømmen i venstre linning
  • Svejsede bæltestropper
  • Lynlås foran med hægtelukning
  • Hoveddel: 100% polyester. Lommeposer: 86% polyester/14% elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/Dark Smoke Grey
  • Stylenr.: HQ6918-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse 32/34 på og er 185 cm høj
    • Big and tall-modellen har størrelse 42/32 på og er 180 cm høj
    • Slank pasform: elegant og skræddersyet
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (26)

4.6 stjerner

  • Thank you Nike!!

    OmarA990654971

    Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!

  • Perfect golf pants

    Amazon1234

    [This review was collected as part of a promotion.] Perfect for everyday wear and to golf in. Love the various color options.

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

  • Great pants

    NJP24

    [This review was collected as part of a promotion.] Comfortable, my son wears them without complaining!

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-chinobukser med slank pasform til mænd

Nike 24.7 PerfectStretch

879,90 kr.

Fuldend looket

Item 3 of 64

Skabt til komfort hele dagen

En ny kollektion med elegante looks og en luksuriøs fornemmelse.

"Gør det, du elsker, med komfort – hvor som helst, hver dag."

Ishod Wair, skateboarder 24.7

PerfectStretch

PerfectStretch er et skræddersyet materiale med stræk i fire retninger, der giver dig praktisk komfort og en stil, der er underspillet, men aldrig undervurderet.

Flot look

Stå distancen i flotte looks med skræddersyet stretch i fire retninger.