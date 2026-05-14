Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-chinobukser med løs pasform til mænd

Nike 24.7 PerfectStretch

879,90 kr.

Vores PerfectStretch-materiale er skabt til komfort hele dagen og har stretch i fire retninger og et poleret look. Disse chinos med løs pasform drager optimal nytte af det og tilføjer masser af opbevaringsplads og en strop i nakken, så de også er nemme at hænge op.

Svedtransporterende teknologi

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Design med seks lommer

En skjult lynlåslomme i højre lomme passer til de fleste telefoner. En åben meshlomme i venstre side til opbevaring af vigtige småting. Alle lommer er syet fast til indersiden for at forhindre, at de flytter sig i løbet af dagen.