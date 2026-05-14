Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-chinobukser med løs pasform til mænd

Confort !
AtuuPanamá
Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 50% genanvendte polyesterfibre.
Vores PerfectStretch-materiale er skabt til komfort hele dagen og har stretch i fire retninger og et poleret look. Disse chinos med løs pasform drager optimal nytte af det og tilføjer masser af opbevaringsplads og en strop i nakken, så de også er nemme at hænge op.
Nike 24.7 PerfectStretch
Vores PerfectStretch-materiale er skabt til komfort hele dagen og har stretch i fire retninger og et poleret look. Disse chinos med løs pasform drager optimal nytte af det og tilføjer masser af opbevaringsplads og en strop i nakken, så de også er nemme at hænge op.
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
En skjult lynlåslomme i højre lomme passer til de fleste telefoner. En åben meshlomme i venstre side til opbevaring af vigtige småting. Alle lommer er syet fast til indersiden for at forhindre, at de flytter sig i løbet af dagen.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Confort !
AtuuPanamá
Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !
Best pants ever
MikaK958862596
Very comfy and a great fit. The look is clean, stylish and very versatile. I can even use these at work as a personal trainer, even going to a deep squat with these feels good. Definitely one of the best pants I’ve come across ever. Well done Nike!
My favorite pants right now
nicolassega
Ultra comfy, in my opinion a super nice fit and overall great quality. I am happy this colorway came out.
Nike 24.7 PerfectStretch