Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-bukser med UV-beskyttelse og barrel-ben til mænd

Nike 24.7 PerfectStretch

979,90 kr.

Find din indre ro med Nike 24.7. Disse rummelige bukser med barrel-ben, designet til bevidst restitution og til at have på i hverdagen, sætter komforten i fokus. De er fremstillet med svedtransporterende UV-teknologi og er designet i vores lette og tætsiddende PerfectStretch-materiale, der giver et elegant look, som er skabt til et liv i bevægelse.

Få mest muligt ud af din pause

Med Nike 24.7 er komfort altafgørende. Disse præstationsinspirerede basisbeklædningsgenstande er skabt til at støtte dig før og efter din træning og giver dig mulighed for at nyde hvert eneste øjeblik.

Forbliv tør

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.