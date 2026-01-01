Genanvendte materialer
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT-bukser med UV-beskyttelse og barrel-ben til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Find din indre ro med Nike 24.7. Disse rummelige bukser med barrel-ben, designet til bevidst restitution og til at have på i hverdagen, sætter komforten i fokus. De er fremstillet med svedtransporterende UV-teknologi og er designet i vores lette og tætsiddende PerfectStretch-materiale, der giver et elegant look, som er skabt til et liv i bevægelse.
- Vist farve: sort/sort/Dark Smoke Grey
- Stylenr.: IM3631-010
Nike 24.7 PerfectStretch
Find din indre ro med Nike 24.7. Disse rummelige bukser med barrel-ben, designet til bevidst restitution og til at have på i hverdagen, sætter komforten i fokus. De er fremstillet med svedtransporterende UV-teknologi og er designet i vores lette og tætsiddende PerfectStretch-materiale, der giver et elegant look, som er skabt til et liv i bevægelse.
Få mest muligt ud af din pause
Med Nike 24.7 er komfort altafgørende. Disse præstationsinspirerede basisbeklædningsgenstande er skabt til at støtte dig før og efter din træning og giver dig mulighed for at nyde hvert eneste øjeblik.
Forbliv tør
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Flere fordele
- Vores PerfectStretch-materiale er let og tilpasset med stræk i fire retninger og er designet til at følge dig hele dagen lang.
- Den elastiske linning er rynket bagpå for at give dynamisk stretch.
- Den skjulte lynlåslomme inde i højre lomme til opbevaring af vigtige småting.
Produktoplysninger
- Signaturstrop
- Lynlås i gylp med hægtelukning
- Sidelommer
- Hoveddel: 100 % polyester. Lommeposer: 86% polyester/14% elastan.
- Maskinvask
- Importeret
- Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge en solcreme af god kvalitet.
- Vist farve: sort/sort/Dark Smoke Grey
- Stylenr.: IM3631-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 188 cm høj
- Big and tall-modellen har størrelse 2XL på og er 191 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike 24.7 PerfectStretch