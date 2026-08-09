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Nike 24.7 ImpossiblySoft-hættetrøje til kvinder - Cream II/Sail/College Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Hættetrøje til kvinder

679,90 kr.
Cream II/Sail/College Grey
sort/sort/Dark Smoke Grey
Cacao Wow/sort/Mosswood Brown
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Vores ImpossiblySoft-materiale er ekstraordinært blødt og glat og føles skabt til bevægelse hele dagen. Denne rummelige hættetrøje er skabt med rene linjer og svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, der giver den ultimative komfort på farten.


  • Vist farve: Cream II/Sail/College Grey
  • Stylenr.: IR1929-236

Nike 24.7 ImpossiblySoft

679,90 kr.

Vores ImpossiblySoft-materiale er ekstraordinært blødt og glat og føles skabt til bevægelse hele dagen. Denne rummelige hættetrøje er skabt med rene linjer og svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, der giver den ultimative komfort på farten.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Oversized pasform giver en rummelig fornemmelse og er nem at bruge, hvis du har brug for lag.

Produktoplysninger

  • Signaturstrop bag på kraven
  • Hoveddel: 51% polyester/25% modal/15% bomuld/9% elastan; hættefor: 100% bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Cream II/Sail/College Grey
  • Stylenr.: IR1929-236

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 175 cm høj
    • Overdimensioneret pasform: overdrevet og rummelig
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (2)

5 stjerner

  • Super

    Małgorzata518330265

    Świetny fason i materiał , rozmiar standardowy , świetna bluza

  • LOVEEEEEEEE

    Sraah

    [This review was collected as part of a promotion.] This is so soft and comfortable! It's oversized and can wear with leggings.

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

Nike 24.7 ImpossiblySoft-hættetrøje til kvinder

Nike 24.7 ImpossiblySoft

679,90 kr.

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