Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT-tunika med fuld lynlås til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Find din indre ro med Nike 24.7. Denne lette tunika, der er designet til bevidst restitution og til at have på i hverdagen, er et opgraderet bud på komfort. Vores ImpossiblySoft-materiale giver den et raffineret, elegant look og en utrolig blød og glat fornemmelse.
- Vist farve: Camo Green/Outdoor Green
- Stylenr.: IQ7051-303
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Find din indre ro med Nike 24.7. Denne lette tunika, der er designet til bevidst restitution og til at have på i hverdagen, er et opgraderet bud på komfort. Vores ImpossiblySoft-materiale giver den et raffineret, elegant look og en utrolig blød og glat fornemmelse.
Få mest muligt ud af din pause
Med Nike 24.7 er komfort altafgørende. Disse præstationsinspirerede basisbeklædningsgenstande er skabt til at støtte dig før og efter din træning og giver dig mulighed for at nyde hvert eneste øjeblik.
Forbliv tør
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Flere fordele
- Vores ImpossiblySoft-materiale er et glat dobbeltstrikket materiale, der er skabt til bevægelse hele dagen.
- De sænkede skuldre og den rummelige pasform giver dig plads til bevægelse.
Produktoplysninger
- Sidelommer
- Kantslidser
- Tovejslynlås
- Signaturstrop
- Hoveddel: 51% polyester/25% modal/15% bomuld/9% elastan. Lommeposer: 100 % bomuld.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Camo Green/Outdoor Green
- Stylenr.: IQ7051-303
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 173 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft