Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT-tunika med fuld lynlås til kvinder

Nike 24.7 ImpossiblySoft

749,90 kr.

Find din indre ro med Nike 24.7. Denne lette tunika, der er designet til bevidst restitution og til at have på i hverdagen, er et opgraderet bud på komfort. Vores ImpossiblySoft-materiale giver den et raffineret, elegant look og en utrolig blød og glat fornemmelse.

Få mest muligt ud af din pause

Med Nike 24.7 er komfort altafgørende. Disse præstationsinspirerede basisbeklædningsgenstande er skabt til at støtte dig før og efter din træning og giver dig mulighed for at nyde hvert eneste øjeblik.

Forbliv tør

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.