Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT-trøje med rullekrave til mænd

Vores ImpossiblySoft-materiale er ekstraordinært blødt og glat og føles skabt til bevægelse hele dagen. Denne trøje med rullekrave af dobbeltstrikket materiale kombinerer et rummeligt, sofistikeret look og svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, der giver den ultimative komfort på farten.

Vist farve: Pink Smoke/Light Boulder

Stylenr.: IF2119-658