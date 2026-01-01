Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT-trøje med rullekrave til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vores ImpossiblySoft-materiale er ekstraordinært blødt og glat og føles skabt til bevægelse hele dagen. Denne trøje med rullekrave af dobbeltstrikket materiale kombinerer et rummeligt, sofistikeret look og svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, der giver den ultimative komfort på farten.
- Vist farve: Pink Smoke/Light Boulder
- Stylenr.: IF2119-658
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Vores ImpossiblySoft-materiale er ekstraordinært blødt og glat og føles skabt til bevægelse hele dagen. Denne trøje med rullekrave af dobbeltstrikket materiale kombinerer et rummeligt, sofistikeret look og svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, der giver den ultimative komfort på farten.
Fordele
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Vinklede skuldersømme og sænkede ærmegab giver dig bevægelsesfrihed og naturlige bevægelser.
Produktoplysninger
- Signaturstrop bag på kraven
- 51 % polyester/25 % modal/15 % bomuld/9 % elastan
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Pink Smoke/Light Boulder
- Stylenr.: IF2119-658
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 191 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft