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Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT-trøje med rullekrave til mænd - Pink Smoke/Light Boulder

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT-trøje med rullekrave til mænd

749,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Vores ImpossiblySoft-materiale er ekstraordinært blødt og glat og føles skabt til bevægelse hele dagen. Denne trøje med rullekrave af dobbeltstrikket materiale kombinerer et rummeligt, sofistikeret look og svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, der giver den ultimative komfort på farten.


  • Vist farve: Pink Smoke/Light Boulder
  • Stylenr.: IF2119-658

Nike 24.7 ImpossiblySoft

749,90 kr.

Vores ImpossiblySoft-materiale er ekstraordinært blødt og glat og føles skabt til bevægelse hele dagen. Denne trøje med rullekrave af dobbeltstrikket materiale kombinerer et rummeligt, sofistikeret look og svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, der giver den ultimative komfort på farten.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Vinklede skuldersømme og sænkede ærmegab giver dig bevægelsesfrihed og naturlige bevægelser.

Produktoplysninger

  • Signaturstrop bag på kraven
  • 51 % polyester/25 % modal/15 % bomuld/9 % elastan
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Pink Smoke/Light Boulder
  • Stylenr.: IF2119-658

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 191 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT-trøje med rullekrave til mænd

    Nike 24.7 ImpossiblySoft

    749,90 kr.

    Fuldend looket

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