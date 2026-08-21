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Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT-shorts til mænd - sort/sort/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT-shorts til mænd

699,90 kr.
sort/sort/Dark Smoke Grey
Dark Hazel/sort/Velvet Brown
Camo Green/sort/Outdoor Green

Klarna tilgængelig ved kassen.

Find din indre ro med Nike 24.7. Disse svedtransporterende shorts, designet til bevidst restitution og til at have på i hverdagen, er et opgraderet bud på komfort. Vores ImpossiblySoft-materiale giver dem et raffineret, elegant look og en utrolig blød og glat fornemmelse – perfekt til nedkøling og comeback.


  • Vist farve: sort/sort/Dark Smoke Grey
  • Stylenr.: IQ9048-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

699,90 kr.

Find din indre ro med Nike 24.7. Disse svedtransporterende shorts, designet til bevidst restitution og til at have på i hverdagen, er et opgraderet bud på komfort. Vores ImpossiblySoft-materiale giver dem et raffineret, elegant look og en utrolig blød og glat fornemmelse – perfekt til nedkøling og comeback.

Få mest muligt ud af din pause

Med Nike 24.7 er komfort altafgørende. Disse præstationsinspirerede basisbeklædningsgenstande er skabt til at støtte dig før og efter din træning og giver dig mulighed for at nyde hvert eneste øjeblik.

Forbliv tør

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Flere fordele

  • Vores ImpossiblySoft-materiale er et glat dobbeltstrikket materiale, der er skabt til bevægelse hele dagen.
  • Den elastiske linning med snoretræk er rynket bagpå for at give dynamisk stretch.
  • Den skjulte lynlåslomme inde i højre lomme til opbevaring af vigtige småting.

Produktoplysninger

  • Signaturstrop
  • Sidelommer
  • Hoveddel: 48% polyester/27% modal/17% bomuld/8% elastan. Lommeposer: 79% modal/21% polyester.
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/Dark Smoke Grey
  • Stylenr.: IQ9048-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 188 cm høj
    • Set på Braylan Shelby, defensive end i amerikansk collegefodbold.
    • Shelby er 196 cm høj og bruger størrelse 2XL.
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Ingen anmeldelser

    Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT-shorts til mænd

    Nike 24.7 ImpossiblySoft

    699,90 kr.

    Flere oplysninger

      • Set på Braylan Shelby, defensive end i amerikansk collegefodbold.
      • Shelby er 196 cm høj og bruger størrelse 2XL.