Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT-shorts til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Find din indre ro med Nike 24.7. Disse svedtransporterende shorts, designet til bevidst restitution og til at have på i hverdagen, er et opgraderet bud på komfort. Vores ImpossiblySoft-materiale giver dem et raffineret, elegant look og en utrolig blød og glat fornemmelse – perfekt til nedkøling og comeback.
- Vist farve: sort/sort/Dark Smoke Grey
- Stylenr.: IQ9048-010
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Find din indre ro med Nike 24.7. Disse svedtransporterende shorts, designet til bevidst restitution og til at have på i hverdagen, er et opgraderet bud på komfort. Vores ImpossiblySoft-materiale giver dem et raffineret, elegant look og en utrolig blød og glat fornemmelse – perfekt til nedkøling og comeback.
Få mest muligt ud af din pause
Med Nike 24.7 er komfort altafgørende. Disse præstationsinspirerede basisbeklædningsgenstande er skabt til at støtte dig før og efter din træning og giver dig mulighed for at nyde hvert eneste øjeblik.
Forbliv tør
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Flere fordele
- Vores ImpossiblySoft-materiale er et glat dobbeltstrikket materiale, der er skabt til bevægelse hele dagen.
- Den elastiske linning med snoretræk er rynket bagpå for at give dynamisk stretch.
- Den skjulte lynlåslomme inde i højre lomme til opbevaring af vigtige småting.
Produktoplysninger
- Signaturstrop
- Sidelommer
- Hoveddel: 48% polyester/27% modal/17% bomuld/8% elastan. Lommeposer: 79% modal/21% polyester.
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/Dark Smoke Grey
- Stylenr.: IQ9048-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 188 cm høj
- Set på Braylan Shelby, defensive end i amerikansk collegefodbold.
- Shelby er 196 cm høj og bruger størrelse 2XL.
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Flere oplysninger
- Set på Braylan Shelby, defensive end i amerikansk collegefodbold.
- Shelby er 196 cm høj og bruger størrelse 2XL.