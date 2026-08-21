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Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT-hættetrøje til mænd - sort/sort/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT-hættetrøje til mænd

799,90 kr.
sort/sort/Dark Smoke Grey
Dark Hazel/sort/Velvet Brown
Camo Green/sort/Outdoor Green

Klarna tilgængelig ved kassen.

Find din indre ro med Nike 24.7. Denne svedtransporterende hættetrøje, der er designet til bevidst restitution og til at have på i hverdagen, er et opgraderet bud på komfort. Vores ImpossiblySoft-materiale giver den et raffineret, elegant look og en utrolig blød og glat fornemmelse – perfekt til nedkøling og comeback.


  • Vist farve: sort/sort/Dark Smoke Grey
  • Stylenr.: IR8807-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

799,90 kr.

Find din indre ro med Nike 24.7. Denne svedtransporterende hættetrøje, der er designet til bevidst restitution og til at have på i hverdagen, er et opgraderet bud på komfort. Vores ImpossiblySoft-materiale giver den et raffineret, elegant look og en utrolig blød og glat fornemmelse – perfekt til nedkøling og comeback.

Få mest muligt ud af din pause

Med Nike 24.7 er komfort altafgørende. Disse præstationsinspirerede basisbeklædningsgenstande er skabt til at støtte dig før og efter din træning og giver dig mulighed for at nyde hvert eneste øjeblik.

Forbliv tør

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Flere fordele

  • Vores ImpossiblySoft-materiale er et glat dobbeltstrikket materiale, der er skabt til bevægelse hele dagen.
  • Raglanærmer med faconsyet snit gør, at du kan bevæge dig frit og naturligt.

Produktoplysninger

  • Signaturstrop
  • Kængurulomme
  • Hoveddel: 51% polyester/25% modal/15% bomuld/9% elastan. Hættefor: 51% polyester/25% modal/15% bomuld/9% elastan. Lommeposen på håndfladesiden: 79% modal/21% polyester.
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/Dark Smoke Grey
  • Stylenr.: IR8807-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 184 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT-hættetrøje til mænd

    Nike 24.7 ImpossiblySoft

    799,90 kr.