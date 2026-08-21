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Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT-bukser til mænd - sort/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT-bukser til mænd

799,90 kr.
sort/Dark Smoke Grey
Obsidian/Dark Obsidian
Cargo Khaki/Sequoia
Tattoo/sort/Burgundy Crush
Dark Hazel/sort/Velvet Brown

Klarna tilgængelig ved kassen.

Vores ImpossiblySoft-materiale er ekstraordinært blødt og glat og føles skabt til bevægelse hele dagen. Disse førsteklasses bukser er skabt med rene linjer og svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, der giver den ultimative komfort på farten.


  • Vist farve: sort/Dark Smoke Grey
  • Stylenr.: HQ6970-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

799,90 kr.

Vores ImpossiblySoft-materiale er ekstraordinært blødt og glat og føles skabt til bevægelse hele dagen. Disse førsteklasses bukser er skabt med rene linjer og svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, der giver den ultimative komfort på farten.

Fordele

  • Vores ImpossiblySoft-materiale er blødt, behageligt og elastisk og skabt til alle steder, du skal hen, og til alle dine bevægelser.
  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Den elastiske linning og det indvendige snoretræk giver en sikker pasform.
  • Den skjulte lynlåslomme inde i højre lomme til opbevaring af vigtige småting.
  • Lynlåslommen bagpå giver sikker opbevaring.

Produktoplysninger

  • Garderopestrop ved sømmen i venstre linning
  • Hoveddel: 51% polyester/25% modal/15% bomuld/9% elastan. Lommeposer: 100% bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Dark Smoke Grey
  • Stylenr.: HQ6970-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
    • Big and tall-modellen har størrelse 3XL på og er 188 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
    • Fuld længde: går til under anklen
    • Stor i størrelsen: Vi anbefaler, at du bestiller en størrelse mindre, end du plejer
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Ingen anmeldelser

    Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT-bukser til mænd

    Nike 24.7 ImpossiblySoft

    799,90 kr.