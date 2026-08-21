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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT-bukser til mænd
799,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vores ImpossiblySoft-materiale er ekstraordinært blødt og glat og føles skabt til bevægelse hele dagen. Disse førsteklasses bukser er skabt med rene linjer og svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, der giver den ultimative komfort på farten.
- Vist farve: sort/Dark Smoke Grey
- Stylenr.: HQ6970-010
Nike 24.7 ImpossiblySoft
799,90 kr.
Vores ImpossiblySoft-materiale er ekstraordinært blødt og glat og føles skabt til bevægelse hele dagen. Disse førsteklasses bukser er skabt med rene linjer og svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, der giver den ultimative komfort på farten.
Fordele
- Vores ImpossiblySoft-materiale er blødt, behageligt og elastisk og skabt til alle steder, du skal hen, og til alle dine bevægelser.
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Den elastiske linning og det indvendige snoretræk giver en sikker pasform.
- Den skjulte lynlåslomme inde i højre lomme til opbevaring af vigtige småting.
- Lynlåslommen bagpå giver sikker opbevaring.
Produktoplysninger
- Garderopestrop ved sømmen i venstre linning
- Hoveddel: 51% polyester/25% modal/15% bomuld/9% elastan. Lommeposer: 100% bomuld.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/Dark Smoke Grey
- Stylenr.: HQ6970-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
- Big and tall-modellen har størrelse 3XL på og er 188 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Fuld længde: går til under anklen
- Stor i størrelsen: Vi anbefaler, at du bestiller en størrelse mindre, end du plejer
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
799,90 kr.