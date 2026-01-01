Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT-bukser med lige ben til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Find din indre ro med Nike 24.7. Disse svedtransporterende bukser, designet til bevidst restitution og til at have på i hverdagen, er et opgraderet bud på komfort. Vores ImpossiblySoft-materiale giver dem et raffineret, elegant look og en utrolig blød og glat fornemmelse – perfekt til nedkøling og comeback.
- Vist farve: Dark Hazel/sort/Velvet Brown
- Stylenr.: IM3639-212
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Find din indre ro med Nike 24.7. Disse svedtransporterende bukser, designet til bevidst restitution og til at have på i hverdagen, er et opgraderet bud på komfort. Vores ImpossiblySoft-materiale giver dem et raffineret, elegant look og en utrolig blød og glat fornemmelse – perfekt til nedkøling og comeback.
Få mest muligt ud af din pause
Med Nike 24.7 er komfort altafgørende. Disse præstationsinspirerede basisbeklædningsgenstande er skabt til at støtte dig før og efter din træning og giver dig mulighed for at nyde hvert eneste øjeblik.
Forbliv tør
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Flere fordele
- Vores ImpossiblySoft-materiale er et glat dobbeltstrikket materiale, der er skabt til bevægelse hele dagen.
- Den elastiske linning er rynket bagpå for at give dynamisk stretch.
- En baglomme med lynlås giver sikker opbevaring, mens en skjult lynlåslomme inde i højre lomme giver plads til vigtige småting.
Produktoplysninger
- Signaturstrop
- Hoveddel: 51% polyester/25% modal/15% bomuld/9% elastan. Lommeposer: 100 % bomuld.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Dark Hazel/sort/Velvet Brown
- Stylenr.: IM3639-212
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft