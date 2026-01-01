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Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT-bukser med lige ben til mænd - Dark Hazel/sort/Velvet Brown

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT-bukser med lige ben til mænd

799,90 kr.
Dark Hazel/sort/Velvet Brown
Camo Green/sort/Outdoor Green
sort/sort/Dark Smoke Grey
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Find din indre ro med Nike 24.7. Disse svedtransporterende bukser, designet til bevidst restitution og til at have på i hverdagen, er et opgraderet bud på komfort. Vores ImpossiblySoft-materiale giver dem et raffineret, elegant look og en utrolig blød og glat fornemmelse – perfekt til nedkøling og comeback.


  • Vist farve: Dark Hazel/sort/Velvet Brown
  • Stylenr.: IM3639-212

Nike 24.7 ImpossiblySoft

799,90 kr.

Find din indre ro med Nike 24.7. Disse svedtransporterende bukser, designet til bevidst restitution og til at have på i hverdagen, er et opgraderet bud på komfort. Vores ImpossiblySoft-materiale giver dem et raffineret, elegant look og en utrolig blød og glat fornemmelse – perfekt til nedkøling og comeback.

Få mest muligt ud af din pause

Med Nike 24.7 er komfort altafgørende. Disse præstationsinspirerede basisbeklædningsgenstande er skabt til at støtte dig før og efter din træning og giver dig mulighed for at nyde hvert eneste øjeblik.

Forbliv tør

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Flere fordele

  • Vores ImpossiblySoft-materiale er et glat dobbeltstrikket materiale, der er skabt til bevægelse hele dagen.
  • Den elastiske linning er rynket bagpå for at give dynamisk stretch.
  • En baglomme med lynlås giver sikker opbevaring, mens en skjult lynlåslomme inde i højre lomme giver plads til vigtige småting.

Produktoplysninger

  • Signaturstrop
  • Hoveddel: 51% polyester/25% modal/15% bomuld/9% elastan. Lommeposer: 100 % bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Dark Hazel/sort/Velvet Brown
  • Stylenr.: IM3639-212

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT-bukser med lige ben til mænd

    Nike 24.7 ImpossiblySoft

    799,90 kr.

    Fuldend looket

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