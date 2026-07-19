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Nike 24.7 ImpossiblySoft-cardigan til mænd - sort/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Cardigan til mænd

849,90 kr.
sort/Dark Smoke Grey
Celestine Blue/Psychic Blue
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Vores ImpossiblySoft-materiale er ekstraordinært blødt og glat og føles skabt til bevægelse hele dagen. Denne førsteklasses cardigan i dobbeltstrik er skabt med rene linjer og svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, der giver den ultimative komfort på farten.


  • Vist farve: sort/Dark Smoke Grey
  • Stylenr.: HQ6948-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

849,90 kr.

Vores ImpossiblySoft-materiale er ekstraordinært blødt og glat og føles skabt til bevægelse hele dagen. Denne førsteklasses cardigan i dobbeltstrik er skabt med rene linjer og svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, der giver den ultimative komfort på farten.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Trykknaplukning giver nem styling.
  • Forlommer med lynlås til opbevaring af dine værdigenstande.

Produktoplysninger

  • Strop i nakken
  • Hoveddel: 51% polyester/25% modal/15% bomuld/9% elastan. Lommeposer: 100% bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Dark Smoke Grey
  • Stylenr.: HQ6948-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 188 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (9)

4.6 stjerner

  • High quality. Size down.

    CAMERONC236531592

    Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.

  • Khanh

    Great feeling super soft but the buttons are weak point. The fabric torn around the buttons… only was wearing it like 3 times. Customer service said it was my fault… Size down if you still want to give this a try

  • Great look and fit!

    Harry977858400

    Great look, awesome feel. Got a lot of compliments wanting to know where to buy one.

Nike 24.7 ImpossiblySoft-cardigan til mænd

Nike 24.7 ImpossiblySoft

849,90 kr.

Fuldend looket

Item 3 of 9

Skabt til komfort hele dagen

En ny kollektion med elegante look og en luksuriøs fornemmelse.

"I sidste ende er det vigtigste, at man føler sig godt tilpas."

—Aurélien Tchouaméni, 24.7-fodboldspiller

ImpossiblySoft

Det dobbeltstrikkede materiale giver hverdagskomfort og tager blødhed til nye højder.

Luksuriøs fornemmelse

For atleter er performance en livsstil. Føj dette luksuriøst bløde performancemateriale til din garderobe, og løft komfort til næste niveau