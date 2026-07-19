Nike 24.7 ImpossiblySoft-cardigan til mænd

Vores ImpossiblySoft-materiale er ekstraordinært blødt og glat og føles skabt til bevægelse hele dagen. Denne førsteklasses cardigan i dobbeltstrik er skabt med rene linjer og svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, der giver den ultimative komfort på farten.

Vist farve: sort/Dark Smoke Grey

Stylenr.: HQ6948-010