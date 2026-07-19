Nike 24.7 ImpossiblySoft-cardigan til mænd

High quality. Size down.
CAMERONC236531592
Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vores ImpossiblySoft-materiale er ekstraordinært blødt og glat og føles skabt til bevægelse hele dagen. Denne førsteklasses cardigan i dobbeltstrik er skabt med rene linjer og svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, der giver den ultimative komfort på farten.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Vores ImpossiblySoft-materiale er ekstraordinært blødt og glat og føles skabt til bevægelse hele dagen. Denne førsteklasses cardigan i dobbeltstrik er skabt med rene linjer og svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, der giver den ultimative komfort på farten.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.6 stjerner
High quality. Size down.
CAMERONC236531592
Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.
Khanh
Great feeling super soft but the buttons are weak point. The fabric torn around the buttons… only was wearing it like 3 times. Customer service said it was my fault… Size down if you still want to give this a try
Great look and fit!
Harry977858400
Great look, awesome feel. Got a lot of compliments wanting to know where to buy one.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
En ny kollektion med elegante look og en luksuriøs fornemmelse.
—Aurélien Tchouaméni, 24.7-fodboldspiller
Det dobbeltstrikkede materiale giver hverdagskomfort og tager blødhed til nye højder.
For atleter er performance en livsstil. Føj dette luksuriøst bløde performancemateriale til din garderobe, og løft komfort til næste niveau