Tilbage til SøgNike Store Tlv Port (Partnered)Lukket • Åbner klokken 10.00Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, IL+972 03-529-5392Få rutevejledningÅbningstiderman. - tors.: 10.00 - 21.30fre.: 09.30 - 21.00lør.: 10.00 - 22.00søn.: 10.00 - 21.30Butikker i nærhedenListe over butikkerNSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILLukket • Åbner klokken 08.00Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILLukket • Åbner klokken 10.00Nike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILLukket • Åbner klokken 10.00