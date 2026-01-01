Tilbage til SøgNike Store Azrieli (Partnered)Lukket • Åbner klokken 09.30Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033Få rutevejledningÅbningstiderman. - tors.: 09.30 - 22.00fre.: 09.30 - 15.00lør.: 10.00 - 23.00søn.: 09.30 - 22.00ServicesInformation om returvarerDenne butik accepterer ikke returneringer af Nike.com- og Nike App-ordrer.Butikker i nærhedenListe over butikkerNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILLukket • Åbner klokken 09.30NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILLukket • Åbner klokken 08.00Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILLukket • Åbner klokken 10.00