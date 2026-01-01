Nike Store Azrieli (Partnered)

Nike Store Azrieli (Partnered)

Lukket • Åbner klokken 09.30

Derech Menachem Begin 132

Azrieli Center

TEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL

03-6953033

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Åbningstider

man. - tors.: 09.30 - 22.00
fre.: 09.30 - 15.00
lør.: 10.00 - 23.00
søn.: 09.30 - 22.00

Services

  • Information om returvarer

    Information om returvarer

    Denne butik accepterer ikke returneringer af Nike.com- og Nike App-ordrer.

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