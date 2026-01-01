Tilbage til SøgNike Store Shenkar (Partnered)Lukket • Åbner klokken 10.009 ARIE SHENKAR ST.Herzliya PituahHERTZLIYA, Tel Aviv, 4672509, IL09-9550635Få rutevejledningÅbningstiderman. - tors.: 10.00 - 21.00fre.: 09.30 - 15.00lør.: 12.00 - 21.00søn.: 10.00 - 21.00Butikker i nærhedenListe over butikkerNike Store Glilot (Partnered)RAV MEHER 1GLILOT-RAMAT ASHARON, Tel Aviv, 9851328, ILLukket • Åbner klokken 09.30NSP Ayalon (Partnered)301 HABA HILLEL ST.Ayalon MallRAMAT GAN, Tel Aviv, 5259408, ILLukket • Åbner klokken 09.30Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILLukket • Åbner klokken 10.00