Nike St Lukes

Nike St Lukes

Lukket • Åbner klokken 09.00

Westfield St Lukes

80 St Lukes Rd.

Shop 804

Auckland, Auckland, 1025, NZ

+64 9 558 3630

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Åbningstider

man. - ons.: 09.00 - 18.00
tors. - fre.: 09.00 - 21.00
lør.: 09.00 - 18.00
søn.: 10.00 - 17.30

Services

  • Member First Access

    Member First Access

    Shop nogle af vores hotteste og mest innovative produkter, før de bliver tilgængelige alle andre steder.

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    Hvis du afleverer dine brugte sneakers, genanvender vi dem i Nike Grind.

  • Information om returvarer

    Information om returvarer

    Denne butik accepterer ikke returneringer af Nike.com- og Nike App-ordrer.

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