Tilbage til SøgNike St LukesLukket • Åbner klokken 09.00Westfield St Lukes80 St Lukes Rd.Shop 804Auckland, Auckland, 1025, NZ+64 9 558 3630Få rutevejledningÅbningstiderman. - ons.: 09.00 - 18.00tors. - fre.: 09.00 - 21.00lør.: 09.00 - 18.00søn.: 10.00 - 17.30ServicesMember First AccessShop nogle af vores hotteste og mest innovative produkter, før de bliver tilgængelige alle andre steder.Reuse-A-ShoeHvis du afleverer dine brugte sneakers, genanvender vi dem i Nike Grind.Klik her for at få mere information.Information om returvarerDenne butik accepterer ikke returneringer af Nike.com- og Nike App-ordrer.Butikker i nærhedenListe over butikkerNike Newmarket187 BroadwayNewmarketAuckland, Auckland, 1023, NZLukket • Åbner klokken 10.00Nike Factory Store WestgateWestgate Shopping Centre5/8 Maki StShop F0001Auckland, 0657, NZLukket • Åbner klokken 09.00Nike Auckland City228 Queen StreetAuckland CBD, Auckland, 1010, NZLukket • Åbner klokken 10.00