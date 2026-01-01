Nike Chadstone

Nike Chadstone

Åben • Lukker klokken 17.30

Chadstone Shopping Centre

1341 Dandenong Rd

Shop 328

Chadstone, Victoria, 3148, AU

+61 3 9964 7670

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Åbningstider

man. - ons.: 09.00 - 17.30
tors. - lør.: 09.00 - 21.00
søn.: 10.00 - 19.00

Services

  • Trial Zone – Løb

    Trial Zone – Løb

    Den mest interessante måde at prøve løbesko på.

  • Member First Access

    Member First Access

    Shop nogle af vores hotteste og mest innovative produkter, før de bliver tilgængelige alle andre steder.

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    Hvis du afleverer dine brugte sneakers, genanvender vi dem i Nike Grind.

  • Information om returvarer

    Information om returvarer

    Denne butik accepterer ikke returneringer af Nike.com- og Nike App-ordrer.

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