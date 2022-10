Nike Next%

Uanset om dit mål er at sætte en ny verdensrekord eller simpelthen løbe din personlige bedste tid, begynder sejrens løbsdage med træning. Nike Air Zoom Tempo NEXT% giver målbare fordele for at hjælpe dig med at løbe mere effektivt, mens du bygger bro mellem hverdagens træning og konkurrenceløb. "For at hjælpe din krop med at blive klar til konkurrence er dette en sko, der hjælper dig med at træne hastighed", siger Elliott Heath, Nike Product Manager. "Ideen bag NEXT% er ideen om kontinuerligt at blive bedre".