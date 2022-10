Da Eliud Kipchoge løb et maraton i tiden 01:59:40 i 2019, gjorde han det i prototypen af Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. Denne ekstraordinære præstation var mange år undervejs og var kulminationen af et samarbejde mellem Eliud og Nike, der begyndte med Eliuds forsøg i 2017 på at bryde barrieren på to timer for et maraton. Eliuds rekord har inspireret nogle af verdens hurtigste løbere til at teste deres egne grænser og slå deres egne rekorder, og nu kan du også få den sko, han havde på den kølige oktobermorgen i Wien.



Vores luksuriøse konkurrenceløbesko er fyldt med ny teknologi og innovation, hvilket inkluderer to ultra-responsive Zoom Air-kapsler i forfoden og yderligere ZoomX-skum i hælen. Det er en konkurrencesko, der er skabt til at slå rekorder og personlige rekorder, uanset om du går efter at færdiggøre et maraton på to, tre, fire eller fem timer.



