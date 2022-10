Hurtigere sammen: Shalane Flanagan og Bowerman Track Club

For Shalane Flanagan var dét at blive Bowerman Track Club-træner en naturlig forlængelse af en karriere brugt på at samarbejde med løbere omkring hende med at nå nye højder. I klubben kalder de det "Shalane-effekten," en magisk kombination af støtte og konkurrence, der får alle omkring hende til at løbe hurtigere. "Jeg griner lidt af det," siger Shalane. "For jeg føler helt ærligt ikke, at jeg gør noget særligt. Jeg får energi af at være sammen med fantastiske mennesker." Som træner er hun en del af en sand familie af løbere – fra veteraner som Lopez Lomong til førstegangs OL-deltager Grant Fisher – der træner for at nå deres drømme sammen.