1.154,97 kr.

Den 12. september 1996 rejste MJ til Tokyo sammen med nogle af ligaens bedste spillere, til Hoop Heroes basketballklinikken. Foran 32.000 fans viste han sine evner i en række 1-mod-1, udfordrede en af sine holdkammerater i et spil H-O-R-S-E og deltog i en venskabsopvisningskamp mod nogle af Japans berømte sumobrydere. Den nyeste Air Jordan XII hylder begivenheden med et print inspireret af de kimonoer, som sumobryderne havde på under kampen.