Den 30. august 1990 bragte MJ's sommer-Europaturne ham til Barcelona til en lokal spansk liga-åbningskamp. I klassisk MJ-stil gik han ind i kampen med ultimativ intensitet, idet han også skiftede hold i pausen, opnåede 37 points og dømte en slam dunk-konkurrence, altsammen i et og samme show. Den nyeste Air Jordan V fremviser farverne på de trøjer, han bar under kampen, et mosaikmønster inspireret af Barcelonas street art. Som prikken over i'et er "Air Jordan"-pløsens mærke oversat til spansk.