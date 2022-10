MJ var international basketball-ambassadør lige fra begyndelsen. Selvom han havde mange bemærkelsesværdige optrædener rundt om i verden, for at højne sportsgrenens profil, fandt en af de helt særlige sted på hjemmebanen under en velgørenhedsopvisning i 1988. I den kamp så man MJ og ligaens bedste begejstre et L.A.-publikum med 48 minutters rent, uforfalsket, uforsvaret angreb. Begge hold drev pointtavlen op over 200 og ødelagde den tilmed. MJ, som lavede et dunk-show i pausen, førte med 54 points. Den her udgave af Air Jordan III har de samme farver, som MJ bar den fantastiske aften. Den har førsteklasses narvlæder og en kopi af MJs signatur på pløsen. I en hyldest til hans verdensomspændende indflydelse, kommer skoen i en specialdesignet boks, der ligner et pas med printet, tyndt papir, der viser hans rejser verden over.