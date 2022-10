Chris Paul er en uopslidelig leder i bolderobringer og assists og stråler endda mellem præstationerne. Kun få kan matche hans banevision, basketball-IQ og konkurrenceånd. Men hans vej til berømmelse var ikke forudbestemt. På high school-banerne blev han kritiseret igen og igen – for kort, for langsom – men han blev ved med at hænge i. Med hans high school-farver og en klassisk "Class of 2003"-indlægssål fejrer den nyeste Air Jordan XII det arbejde, som CP3 lagde for dagen, når ingen kiggede på.