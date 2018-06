BAGHÅNDSANALYSE

FORBERED DIN

BAGHÅND Vær klar til at returnere ved at starte i en

split-step-position. Når bolden nærmer sig,

er det vigtigt at dreje dine skuldre så tidligt

som muligt og samtidig føre din ketsjer tilbage.

Det er afgørende, at du tager et stort skridt

frem mod bolden for at opnå så meget

momentum som muligt, før du rammer bolden.