Paul George Løft dit spil

Palmdale formede mit mindset, fordi jeg vidste, at jeg var fra en lille by. Jeg var ikke i rampelyset. Folk vidste ikke, hvem jeg var, så jeg har altid vidst, at jeg måtte kæmpe for det, ikke bare for at selv at komme frem, men også for at bane vejen for andre fra Palmdale, der kommer efter mig. Så det har jeg altid haft i tankerne, hver gang jeg gik ud på banen.